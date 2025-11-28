Ιστορικής σημασίας για τον διάλογο των εκκλησιών του Χριστιανισμού είναι η συνάντηση που έχουν σήμερα Παρασκευή 28/11, στη Νίκαια της Βιθυνίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ’, 1.700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, στο πλαίσιο της ιστορικής επίσκεψης του Ποντίφικα στην Τουρκία.

Η επίσκεψη του Ποντίφικα στην Άγκυρα εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, που έγινε στην περιοχή πριν από 17 αιώνες.

1,700th anniversary of the First Council of Nicaea. Pope Leo XIV to join leader of the world’s Orthodox Christians Friday to celebrate the AD 325 gathering of bishops who drew up a foundational statement of faith still central to Christianity todayhttps://t.co/4ZHTUCZSj2 pic.twitter.com/UL6TYlbbca — AFP News Agency (@AFP) November 28, 2025

Οι δύο προκαθήμενοι για πρώτη φορά στην ιστορία του Χριστιανισμού τιμούν μαζί την επέτειο στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου. Εκεί το 325 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με στόχο την αντιμετώπιση θεολογικών διενέξεων της εποχής.

Η κοινή παρουσία των δύο Προκαθημένων σηματοδοτεί ανανέωση του διαλόγου μεταξύ Ορθοδοξίας και Καθολικής Εκκλησίας σε μια ιστορική συγκυρία που απαιτεί συνένωση δυνάμεων και κοινή μαρτυρία πίστης.

Ιστορικής σημασίας η υπογραφή Κοινής Δήλωσης

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αμέσως μετά, οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου. Στη θεία λειτουργία θα παραστεί ο Πάπας Ρώμης, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.