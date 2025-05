Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μακρά συνάντηση σήμερα στο Ριάντ με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμεντ αλ-Σάρα και του ζήτησε να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Συρίας με το Ισραήλ προσχωρώντας στις συμφωνίες του Αβραάμ, αφού ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά χθες την άρση των κυρώσεων κατά της Δαμασκού, κάνοντας λόγο για αποφασιστική καμπή και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει την πιθανότητα εξομάλυνσης των σχέσεων με την Συρία.

Today, President Trump, at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, met with Syrian President Ahmad al-Sharaa. President Erdogan of Turkey joined by phone. President Erdogan praised President Trump for lifting sanctions on Syria and committed to working alongside Saudi… pic.twitter.com/0yhyZbQ1o0

