Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρεί σήμερα Τετάρτη 18 Νοεμβρίου για την Κίνα, όπου θα συμμετάσχει σε μια ιστορική τριμερή συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην ίδια αίθουσα στη Σεντζέν της Κίνας, σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλο μέρος του πλανήτη βρίσκεται σε κατάσταση ανησυχίας εξαιτίας των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν, αλλά και των σαρωτικών αλλαγών που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί να ακολουθήσει μια αυτοσχέδια προσέγγιση κατά την παραμονή του στη Σεντζέν της Κίνας, την τεχνολογική μητρόπολη με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, η οποία φιλοξενεί τους ηγέτες του κόσμου στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Πρόκειται για ένα στοίχημα που βασίζεται στην πεποίθησή του ότι η απρογραμμάτιστη διπλωματία, με επίκεντρο τις προσωπικές σχέσεις, μπορεί να δημιουργήσει μια πολιτική παρακαταθήκη ικανή να αναδιαμορφώσει τις διεθνείς εξελίξεις κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να συζητήσει με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, καθώς και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε το 2022 με τη ρωσική εισβολή. Ωστόσο, αναλυτές δεν αναμένουν ουσιαστικές εξελίξεις, παρά τον πρωτοφανή χαρακτήρα της συνάντησης.

Πριν από το ταξίδι, συνεργάτες του Τραμπ είχαν ενημερώσει τους δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα αποτελούσε αντικείμενο της τριμερούς συνάντησης. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη (17/11) ότι οι δεκάδες χιλιάδες απώλειες Ρώσων στρατιωτών κάθε μήνα έχουν δημιουργήσει ένα περιθώριο για την επίλυση της σύγκρουσης.

Η τοποθέτηση του Τραμπ για τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας

«Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Θα έχουμε μια καλή συνάντηση για το θέμα».

Η επικείμενη συνάντηση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς διπλωματίας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα διαθέτουν από κοινού το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πυρηνικού οπλοστασίου. Αν και ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών παρουσιάζεται ως βασικό αντικείμενο των συνομιλιών, το ενδεχόμενο να τεθεί στο τραπέζι το ουκρανικό ζήτημα χωρίς την παρουσία του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό.

Ωστόσο, η επίσκεψη του Ντ. Τραμπ στην Ασία επισκιάζεται από μια σειρά διακοπών λειτουργίας ψηφιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα των πολιτών να ελέγχουν τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα, να ταξιδεύουν αεροπορικώς ή να διατηρούν ασφαλείς τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Μιλώντας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης από τη Μανίλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «απολύτως κανένα αποδεικτικό στοιχείο» που να συνδέει τις διακοπές λειτουργίας μεταξύ τους ή με αντίπαλα κράτη, χάκερ ή εγκληματικές ομάδες.

Ο Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον Πούτιν, καθώς και μιας ξεχωριστής συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αν και καμία από τις δύο συναντήσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί πέραν των προσωπικών αναφορών του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν γνωρίζω, αλλά θα το έκανα. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα το έκανα», δήλωσε την Τρίτη (17/11) ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου.

Σε ό,τι αφορά μια πιθανή συνάντηση με τον Κιμ, το πυρηνικό οπλοστάσιο του οποίου αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα δούμε τι θα συμβεί». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης επιθυμεί μια συνάντηση μαζί του.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, με βασικό στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτό ενδέχεται να μην καταστεί δυνατό και δεν σας λέω ότι θα υπάρξει συνάντηση αύριο», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Απλώς επισημαίνω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο ο πρόεδρος είναι πρόθυμος να συναντηθεί και να συζητήσει, όπως είχε κάνει και κατά την πρώτη του θητεία».

CNN: «Εφιάλτης» για την Ευρώπη η συνάντηση των τριών ηγετών

Σε ανάλυσή του, το CNN επισημαίνει ότι η επικείμενη τριμερής συνάντηση διαφέρει από τις συνήθεις διεθνείς συνόδους κορυφής, οι οποίες προηγουμένως συνοδεύονται από μήνες προετοιμασίας και διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Στην περίπτωση της Σεντζέν, η ατζέντα παραμένει ασαφής, ενώ η απρόβλεπτη στάση του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει, σύμφωνα με την ανάλυση, την αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους δεν είναι απαραίτητα μία επίσημη συμφωνία, αλλά όσα ενδέχεται να συζητηθούν ιδιωτικά, ιδιαίτερα εάν ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθετήσει θέσεις της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ακούει τον τελευταίο άνθρωπο με τον οποίο συνομιλεί, επομένως αυτό θα καθορίσει όσα θα πει», δήλωσε στο CNN, Ευρωπαίος αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης εμφανίστηκε ακόμη πιο απαισιόδοξος, εκτιμώντας ότι είναι «δύσκολο να προκύψει οτιδήποτε θετικό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια από αυτή τη συνάντηση».

Ανώτερος αξιωματούχος αναγνώρισε ότι η εικόνα των τριών ηγετών μαζί θα είναι «ασφαλώς απαίσια για εμάς», εμφανίστηκε όμως λιγότερο ανήσυχος για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Ένας από τους Ευρωπαίους συνομιλητές του CNN χαρακτήρισε τη σύνοδο «όνειρο του Βλαντίμιρ Πούτιν», καθώς προσφέρει στον Ρώσο πρόεδρο την ευκαιρία να επιστρέψει στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, με την εικόνα ηγέτη μίας παγκόσμιας υπερδύναμης.

Μάλιστα, σχολίασε ότι για τον Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να έχει ιδιαίτερη σημασία ακόμη και το ποιος θα σταθεί στο κέντρο της αναμνηστικής φωτογραφίας των τριών ηγετών.

Η στάση του Τραμπ και ο κίνδυνος για την Ουκρανία

Η ανησυχία των Ευρωπαίων επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί τη ρωσική περιγραφή των εξελίξεων στο μέτωπο, ακόμη και εάν αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και να δεσμευθεί σε μία συμφωνία χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαπραγμάτευση με την Ουκρανία.

Το CNN υπενθυμίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στο Κίεβο για να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό, ενώ η στάση της Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει αβεβαιότητα στους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Τη Δευτέρα (16/11), αναφερόμενος στον πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ουκρανία «το αγαπημένο μου θέμα» και πρόσθεσε ότι «η Ουκρανία χάνει – Ουκρανία και Ρωσία χάνουν 25.000 στρατιώτες τον μήνα».

Η διατύπωσή του, σύμφωνα με την ανάλυση του αμερικανικού δικτύου, αντανακλά την τάση του να παρουσιάζει τον πόλεμο κυρίως ως πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί γρήγορα, ακόμη και με σημαντικές ουκρανικές παραχωρήσεις.

Το CNN εκτιμά ότι η μεγαλύτερη απειλή δεν βρίσκεται σε μία άμεση μεταβολή της στάσης του Κιέβου ή των Ευρωπαίων, αλλά στο ενδεχόμενο ο Βλαντίμιρ Πούτιν να αισθανθεί ότι διαθέτει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, εφόσον δεν αντιμετωπίσει σοβαρές πιέσεις από τους συνομιλητές του.

Εντείνουν την ανησυχία οι κινήσεις των Κούσνερ – Γουίτκοφ

Η αμερικανική πολιτική απέναντι στη Ρωσία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Ευρώπη και κατά τον τελευταίο μήνα, με επίκεντρο τις πρωτοβουλίες του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, και του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το CNN, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε συμφωνία αγοράς ρωσικού ντίζελ αποτέλεσε σοβαρή υποχώρηση από την πολιτική των κυρώσεων, δημιουργώντας δυνατότητες νέων εσόδων για τη Μόσχα.

Ακολούθησαν αναφορές για διακοπές στην ανταλλαγή αμερικανικών πληροφοριών και περιορισμούς σε υπηρεσίες του συστήματος Starshield, που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος έχει αμφισβητήσει ή υποβαθμίσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Στη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο τον προηγούμενο μήνα, ο Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «ανθρωπιστή», μετά την απελευθέρωση του συνταξιούχου Αμερικανού εκπαιδευτικού και βετεράνου των ενόπλων δυνάμεων Στίβεν Χάμπαρντ.

Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έπειτα από επαφές με Ρώσο απεσταλμένο στην Ουάσινγκτον, παρουσίασε την ειρηνευτική διαδικασία ως προσπάθεια δημιουργίας μίας νέας αρχιτεκτονικής ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με το CNN, παραπέμπει στη ρωσική επιχειρηματολογία περί απειλής από το ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία έχει εισβάλει στη Γεωργία το 2008 και στην Ουκρανία το 2014 και το 2022.

Σε μεταγενέστερη επίσκεψή του στη Μόσχα, ο Τζάρεντ Κούσνερ φέρεται να επιδίωξε τη συγκατάθεση του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις τριμερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παρότι ο Αμερικανός απεσταλμένος υποστήριξε ότι εξασφάλισε τη σχετική έγκριση, το Κρεμλίνο διέψευσε την εκδοχή του.

Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τζάρεντ Κούσνερ φέρεται να έθεσε στο τραπέζι εγγυήσεις ασφαλείας ανάλογες με εκείνες του ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα παραχωρούσε το υπόλοιπο τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει.

Ο ρόλος του Σι Τζινπίνγκ και οι προσδοκίες από την Κίνα

Μέρος των Ευρωπαίων αξιωματούχων διατηρεί την ελπίδα ότι η Κίνα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας εξισορρόπησης στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Οι προσδοκίες αυτές συνδέονται με τις προηγούμενες παρεμβάσεις του Σι Τζινπίνγκ για τον περιορισμό των ρωσικών πυρηνικών απειλών, αλλά και με το γεγονός ότι το Πεκίνο δεν έχει προχωρήσει σε πλήρη, ανοικτό εξοπλισμό της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, το CNN επισημαίνει ότι το Πεκίνο έχει σημαντικούς λόγους να αποτρέψει μία ρωσική ήττα, η οποία θα μπορούσε να αποδυναμώσει έναν από τους βασικότερους στρατηγικούς εταίρους του.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν και της Βενεζουέλας, δύο χωρών που διατηρούν στενές σχέσεις με την Κίνα, επηρεάζουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τις προτεραιότητες του Πεκίνου.

Για τον λόγο αυτό, η πιθανότητα να εμφανιστεί ο Σι Τζινπίνγκ ως ουδέτερος διαμεσολαβητής αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις.

«Δεν θα είναι μία νέα Γιάλτα» – Η συμβολική σημασία της συνάντησης

Το CNN απορρίπτει την άμεση σύγκριση της συνόδου της Σεντζέν με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι νικήτριες δυνάμεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου διαμόρφωσαν τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων.

Όπως επισημαίνει, οι σημερινοί ηγέτες εκπροσωπούν διαφορετικές γεωπολιτικές συνθήκες και δεν διαθέτουν την ίδια δυνατότητα επιβολής ενός νέου παγκόσμιου συστήματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν αντιμετωπίζουν τις συνέπειες πολέμων που επέλεξαν να διεξαγάγουν και οι οποίοι δεν έχουν αποφέρει τα αποτελέσματα που επιδίωκαν, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ ηγείται μιας χώρας που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια τεχνολογική υπερδύναμη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση εναντίον της Ταϊβάν.

Η εικόνα των τριών ηγετών μαζί, ωστόσο, θα έχει ιδιαίτερη συμβολική βαρύτητα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν δίπλα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας αποτελεί από μόνη της διπλωματικό κέρδος για τη Μόσχα, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβάλει την επιστροφή της Ρωσίας στο υψηλότερο επίπεδο των διεθνών διαπραγματεύσεων.

Ο μεγαλύτερος φόβος – Περισσότερος χρόνος για τον Πούτιν

Το σοβαρότερο ενδεχόμενο για το Κίεβο, σύμφωνα με το CNN, είναι η σύνοδος να ολοκληρωθεί χωρίς ουσιαστική απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός ή μία βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Αντίθετα, οι πιέσεις θα μπορούσαν να επικεντρωθούν σε νέες παραχωρήσεις της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της, επιτρέποντας στη Ρωσία να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μία τέτοια εξέλιξη θα προσέφερε, κατά την ανάλυση, επιπλέον χρόνο στο Κρεμλίνο για να επιχειρήσει να καταλάβει περισσότερα εδάφη στο Ντονμπάς, ενώ ο ουκρανικός πληθυσμός θα βρισκόταν αντιμέτωπος με έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα υπό την απειλή ρωσικών επιθέσεων.

Η ηλικία των τριών ηγετών προσθέτει, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, ακόμη μία παράμετρο. Ο Σι Τζινπίνγκ είναι 73 ετών, ο Βλαντίμιρ Πούτιν 74 και ο Ντόναλντ Τραμπ 80.

Η ανάλυση καταλήγει ότι, παρά τις διαφορετικές επιδιώξεις τους, οι τρεις ηγέτες βρίσκονται σε μία περίοδο κατά την οποία επιδιώκουν να διαμορφώσουν την ιστορική τους παρακαταθήκη.

Για την Ευρώπη και την Ουκρανία, το ερώτημα παραμένει εάν η συνάντηση της Σεντζέν θα οδηγήσει σε ουσιαστικές διπλωματικές πρωτοβουλίες ή θα επιτρέψει στη Μόσχα να κερδίσει περισσότερο χρόνο, χωρίς να δεσμευτεί σε τερματισμό του πολέμου.