Ιστορική στιγμή σημειώθηκε για την SpaceX, η οποία εκτόξευσε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου τον μεγαλύτερο και ισχυρότερο πυραύλο και διαστημόπλοιο στον κόσμο.

Η αποστολή αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το διαστημόπλοιο Starship κατάφερε να τεθεί σε τροχιά.

Το Starship προσθαλασσώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, βόρεια της Χαβάης, το μεσημέρι της Δευτέρας. Παρόλο που η αποστολή ολοκληρώθηκε περίπου επτά ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, με την εταιρεία να επιλέγει την επιστροφή στη Γη για το πρώτο σημείο ελέγχου (checkpoint), η SpaceX χαρακτηρίζει τη 14η δοκιμαστική πτήση επιτυχημένη, καθώς πέτυχε και τους δύο πρωταρχικούς της στόχους: τη θέση του Starship σε τροχιά για πρώτη φορά και την επιτυχή προσθήκη δορυφόρων Starlink στον τροχιακό της αστερισμό.

Βίντεο με τον μεγα-πύραυλος Starship της SpaceX να προσθαλασσώνεται στον Ειρηνικό Ωκεανό:

Η 14η δοκιμαστική πτήση του Starship ήταν επίσης η πρώτη αποστολή του πυραύλου που απέφερε έσοδα για τη SpaceX. Η εταιρεία ανέπτυξε με επιτυχία 26 δορυφόρους Starlink σε τροχιά για την ενίσχυση του τμήματος δορυφορικού διαδικτύου, το οποίο αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της.

Συνεπώς, αυτή είναι η πρώτη φορά που το όχημα Starship έφτασε σε τροχιά, ανέπτυξε ωφέλιμο φορτίο παραγωγής εσόδων και επέστρεψε στη Γη. Παρόλο που η εταιρεία αντιμετώπισε ορισμένα ζητήματα με δύο κινητήρες στον προωθητήρα Super Heavy και έναν στο διαστημόπλοιο Starship, η πτήση απέδειξε ότι η SpaceX σημειώνει σημαντική πρόοδο με το πρόγραμμα Starship, ακόμη κι αν υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει.