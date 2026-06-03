Ιστορική πρωτιά καταγράφεται στα πολιτικά χρονικά της Δανίας, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, η νέα κυβέρνηση περιλαμβάνει περισσότερες γυναίκες υπουργούς από ό,τι άνδρες, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Δανής πρωθυπουργού Μέτε Φρέντερικσεν.

Συγκεκριμένα παρουσιάζοντας το νέο κυβερνητικό της σχήμα η ίδια υπογράμμισε «Είναι μία κυβέρνηση που αποτελείται από 21 υπουργούς και περιλαμβάνει 11 γυναίκες και 10 άνδρες».

Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη θητεία της Φρέντερικσεν ως επικεφαλής της χώρας.

Το παρασκήνιο και οι συμμαχίες για τις 179 έδρες

Η νέα κεντροαριστερή κυβέρνηση συνεργασίας αποτελείται από τέσσερα κόμματα: τους Σοσιαλδημοκράτες της Φρέντερικσεν, το Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα (SF), το κεντροαριστερό Ραντικάλε Βένστρε (Radikale Venstre) και το κεντρώο κόμμα των Μετριοπαθών.

Τα τέσσερα κόμματα συγκεντρώνουν μαζί μόλις 82 έδρες από τις 179 της Βουλής, γεγονός που καθιστά την κυβέρνηση εξαρτώμενη από την ψήφο και τη στήριξη άλλων δυνάμεων, για την έγκριση των νομοσχεδίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εκλογές του Μαρτίου οι Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψαν το χαμηλότερο ποσοστό τους από το 1903, παραμένοντας πάντως το πρώτο κόμμα με 38 έδρες.

Οι εσωκομματικές αλλαγές και το «δαχτυλίδι» της διαδοχής

Η στρατηγική αναβάθμιση του Πίτερ Χούμελγκαρντ

Οι πολιτικοί αναλυτές εστιάζουν και στις εσωτερικές ισορροπίες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Η Φρέντερικσεν επέλεξε να τοποθετήσει τον στενό της συνεργάτη Πίτερ Χούμελγκαρντ στη θέση του υπουργού Οικονομικών, μετακινώντας τον μέχρι πρότινος υπουργό Νικολάι Βάμεν στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Καθώς και οι δύο άνδρες θεωρούνται οι επικρατέστεροι δελφίνοι για την ηγεσία του κόμματος στο μέλλον, η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο σήμα, με τη πολιτική συντάκτρια του δημόσιου δικτύου DR Κριστίν Κόρντσεν να σχολιάζει ότι «Με την προαγωγή του Πίτερ Χούμελγκαρντ, φαίνεται ολοκάθαρα ότι είναι ο εκλεκτός υποψήφιος της Μέτε Φρέντερικσεν για τη διαδοχή».

Οι βασικοί πυλώνες του κυβερνητικού προγράμματος

Η πρωθυπουργός παρουσίασε ήδη τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της για τη νέα θητεία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικονομική ανακούφιση και στήριξη των οικογενειών που πλήττονται καθημερινά από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Την ίδια στιγμή, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι, παρά τη συμμετοχή αριστερών και κεντρώων δυνάμεων στον συνασπισμό, η Δανία θα παραμείνει πιστή στην αυστηρή και περιοριστική μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας ψηλά στη δημόσια ατζέντα τον έλεγχο των ροών.