Με τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Μάιο, μετά από ημέρες ενός κύματος καύσωνα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8° Κελσίου, που καταγράφηκε το 1922, και ξανά το 1944.

Οι 33,5° βαθμοί Κελσίου μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, δυτικά της πρωτεύουσας, τόνισε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ