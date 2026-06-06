Στην ισπανική πρωτεύουσα προσγειώθηκε σήμερα το πρωί ο πάπας Λέων ΙΔ’, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εξαιρετικά σημαντικής επταήμερης επίσκεψης στην Ισπανία.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τα κοινωνικά ζητήματα, με κυρίαρχο το θέμα της μετανάστευσης.

Ήδη από το αεροπλάνο ο πάπας έδωσε το στίγμα των προθέσεών του, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους «Μπορούμε να στείλουμε ένα πολύ καλό μήνυμα φιλανθρωπίας και σεβασμού για κάθε ανθρώπινο ον».

Θερμή υποδοχή από το βασιλικό ζεύγος και κοσμοσυρροή στη Μαδρίτη

Το πάπα Λέοντα ΙΔ’ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης με όλες τις προβλεπόμενες τιμές ο Ισπανός βασιλιάς Φελίπε Στ’ και η σύζυγός του, βασίλισσα Λετίθια.

Ο ποντίφικας προγραμματίζεται να μεταβεί στα βασιλικά ανάκτορα προκειμένου να εκφωνήσει την πρώτη επίσημη ομιλία του, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει μια άκρως συμβολική επίσκεψη σε κοινωνικό κέντρο της πόλης.

Προσευχή με 400.000 πιστούς και λειτουργία-μαμούθ στη Θιμπέλες

Η πρώτη ημέρα της επίσκεψης στην Ισπανία θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη προσευχή κοντά στο εμβληματικό στάδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όπου οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι θα συγκεντρωθούν περίπου 400.000 άνθρωποι.

Το αποκορύφωμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων στη Μαδρίτη αναμένεται αύριο, Κυριακή. Περίπου ένα εκατομμύριο πιστοί υπολογίζεται ότι θα κατακλύσουν την Πλατεία Θιμπέλες προκειμένου να παρακολουθήσουν την πανηγυρική παπική λειτουργία.

Ιστορική ομιλία στο Κοινοβούλιο και ευλογία στη Sagrada Família

Το πρόγραμμα της Δευτέρας περιλαμβάνει μια ιστορική πρωτοτυπία: ο πάπας Λέων ΙΔ’ θα εκφωνήσει ομιλία στο ισπανικό κοινοβούλιο, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν από κανέναν προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας.

Στη συνέχεια, θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για να ευλογήσει τον νέο εντυπωσιακό πύργο της περίφημης βασιλικής Sagrada Família.

Στα Κανάρια Νησιά για το μεταναστευτικό δράμα

Μετά τις επίσημες επαφές στην ηπειρωτική Ισπανία, ο πάπας Λέων ΙΔ’ θα πραγματοποιήσει ταξίδι στα Κανάρια νησιά, το οποίο αποτελεί τη βασικότερη και πιο επικίνδυνη πύλη εισόδου μεταναστών από την Αφρική προς την Ευρώπη, όπου την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με μετανάστες, καθώς και με εκπροσώπους οργανώσεων αρωγής και αλληλεγγύης.

Στα Κανάρια Νησιά τον πάπα θα υποδεχθεί ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Οι δύο ηγέτες θα παραστούν από κοινού σε μια συγκινητική τελετή προς τιμήν των χιλιάδων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τις ευρωπαϊκές ακτές.