Ένα τεράστιο τσουνάμι, με ύψος που ξεπερνούσε κατά μιάμιση φορά τον Πύργο του Άιφελ, έπληξε δημοφιλή τουριστική περιοχή στην Αλάσκα, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη. Το γιγαντιαίο κύμα έφτασε τα 481 μέτρα και προσέκρουσε στα τοιχώματα του φιόρδ Tracy Arm τον Αύγουστο του 2025. Η καταγραφή αυτή το κατατάσσει ως το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία, μετά το θρυλικό φαινόμενο του 1958 στον κόλπο Lituya της Αλάσκας, όπου το κύμα τότε είχε αγγίξει τα 524 μέτρα ύψος.

Το Tracy Arm είναι δημοφιλής σταθμός για κρουαζιερόπλοια, με πάρα πολύ κόσμο, ωστόσο από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν θύματα, καθώς το τσουνάμι εκδηλώθηκε ξημερώματα. Υπήρξαν όμως αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το σπάνιο φαινόμενο. Ομάδα καγιάκερ που είχε κατασκηνώσει χαμηλότερα στο φιόρδ, ανέφερε ότι ξύπνησε περίπου στις 5:45 και είδε το νερό να περνά δίπλα από τις σκηνές, παρασύροντας ένα καγιάκ και μέρη του εξοπλισμού τους.

Ερευνητές εκτιμούν ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από μεγάλη κατολίσθηση, η οποία συνδέεται έμμεσα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο συντάκτης της μελέτης, Στίβεν Χικς, εξήγησε ότι τα φιόρδ αποτελούν περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που μπορεί να τα καταστήσει επικίνδυνα. Όπως σημείωσε, το συμβάν αιφνιδίασε τους επιστήμονες, καθώς η περιοχή δεν θεωρούνταν έως τότε υψηλού κινδύνου.

Πώς έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο καταγεγραμμένο τσουνάμι

Οι επιστήμονες για να μπορέσουν να αναπαραστήσουν με ακρίβεια το φαινόμενο, στηρίχτηκαν στις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων σε συνδυασμό με αριθμητικές προσομοιώσεις, δορυφορικά δεδομένα και καταγραφές σεισμογράφων.

Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο παγετώνας που λειτουργούσε ως φυσικό στήριγμα του βουνού υποχώρησε με ταχύτατους ρυθμούς, περίπου κατά 500 μέτρα μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Όταν τελικά ο βράχος κατέρρευσε και έπεσε στη θάλασσα, προκάλεσε τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου τσουνάμι.

Η ορμή του κύματος ήταν τόσο ισχυρή ώστε απογύμνωσε τις πλαγιές του φιόρδ από δέντρα και βλάστηση, κάτι που βοήθησε τους ερευνητές να εκτιμήσουν ότι το ύψος του τσουνάμι, το οποίο έφτασε τα 481 μέτρα σε μήκος μεγαλύτερο του ενός χιλιομέτρου.

«Συνήθως, τέτοιου μεγέθους κατολισθήσεις εμφανίζουν προειδοποιητικές ενδείξεις εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια νωρίτερα, καθώς η πλαγιά αρχίζει να μετακινείται αργά προς τα κάτω. Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά μέχρι να σημειωθεί η καταστροφική κατάρρευση που προκαλεί μια τεράστια κατολίσθηση βράχων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, αυτό δεν συνέβη», ανέφερε ο Dan Shugar, επικεφαλής της μελέτης.

Δεδομένης της μεγάλης τουριστικής επισκεψιμότητας της περιοχής, οι επιστήμονες ζητούν πλέον άμεσα μέτρα προστασίας, πιο λεπτομερή χαρτογράφηση των επικίνδυνων σημείων και ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.