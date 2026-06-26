Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο καταγράφηκε στη Βρετανία, καθώς ο υδράργυρος άγγιξε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου στο χωριό Σάντον Ντάουνχαμ του Σάφολκ, στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), η θερμοκρασία αυτή ξεπέρασε και τους 36,7 βαθμούς που είχαν καταγραφεί μόλις την προηγούμενη ημέρα στο Μέριφιλντ του Σόμερσετ.

«Μέχρι αυτή την εβδομάδα, το απόλυτο ρεκόρ για τον Ιούνιο κρατούσε από το 1976», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Met Office, Γκρέιαμ Ματζ, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα του φαινομένου. «Πλέον, το ιστορικό αυτό όριο καταρρίφθηκε τρεις φορές μέσα σε μία μόλις εβδομάδα».

Παρατεταμένος συναγερμός και αντοχή του δικτύου

Ο «κόκκινος συναγερμός» για ακραία ζέστη στη νότια και νοτιοανατολική Αγγλία -συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου- παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 9 το βράδυ. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που εκδίδεται τέτοια προειδοποίηση για τρεις διαδοχικές ημέρες, με την προηγούμενη μοναδική φορά να εντοπίζεται τον Ιούλιο του 2022.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης (Neso) ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι, παρά την κατακόρυφη αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος λόγω της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών και ανεμιστήρων, το σύστημα παρέμεινε σταθερό χωρίς κίνδυνο κατάρρευσης.

Μέτρα σε αξιοθέατα και δοκιμασία για τους εργαζόμενους

Η ακραία ζέστη επηρέασε άμεσα την καθημερινότητα και τον τουρισμό στην πρωτεύουσα. Το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς και ο Πύργος του Λονδίνου ανέστειλαν τη λειτουργία τους για την προστασία κοινού και προσωπικού, ενώ το Βρετανικό Μουσείο προειδοποίησε για πιθανό προσωρινό κλείσιμο συγκεκριμένων αιθουσών.

Στις υπαίθριες αγορές του κεντρικού Λονδίνου, οι εργαζόμενοι σε καντίνες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ακραίες συνθήκες. Ιδιοκτήτες και μάγειροι περιέγραψαν πώς οι θερμοκρασίες στους χώρους εργασίας τους ξεπέρασαν τους 43 βαθμούς λόγω της χρήσης φριτεζών και της ζέστης που εγκλωβιζόταν κάτω από τις τέντες, τονίζοντας ότι η κατάσταση επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο και απαιτούνται άμεσες λύσεις για το μέλλον.