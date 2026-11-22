Το Δημοκρατικό Κόμμα κατέγραψε μία ιστορική εκλογική επίδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων με τουλάχιστον 258 έδρες. Πρόκειται για μια σαρωτική νίκη με διαστάσεις που είχαν να καταγραφούν από τις κάλπες του 1992, η οποία ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικό νομοθετικό έργο, δημιουργώντας ταυτόχρονα την απαίτηση για άμεση υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων.

Συνολικά, οι Δημοκρατικοί έχουν κερδίσει 44 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ξεπερνώντας την αντίστοιχη επίδοση των 40 εδρών κατά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2018. Η οριστικοποίηση του αριθμού των 258 εδρών ήρθε όταν ο Τσακ Χάμπαρντ επικράτησε της Ρεπουμπλικανής Βιρτζίνια Φοξ στη Βόρεια Καρολίνα. Ελάχιστες αναμετρήσεις απομένουν να κριθούν σε Μινεσότα και Τενεσί, ενώ δύο περιφέρειες της Λουιζιάνα θα οδηγηθούν σε δεύτερο γύρο. Απέναντί τους, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα περιορίζεται στη μειοψηφία, διασφαλίζοντας τουλάχιστον 173 έδρες.

Η Νέα κατανομή εξουσιών

Το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώνει ένα κλασικό τοπίο διαχωρισμού των εξουσιών στην Ουάσιγκτον: το Κογκρέσο (Βουλή, καθώς και Γερουσία με πλειοψηφία 56 εδρών) ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, ενώ η προεδρία παραμένει σε Ρεπουμπλικανικά χέρια. Η κοινοβουλευτική αυτή πλειοψηφία ξεπερνά τις αντίστοιχες νίκες κατά την εκλογή του Μπιλ Κλίντον και του Μπαράκ Ομπάμα, υπολειπόμενη μόνο των ιστορικών ρεκόρ της εποχής του Φράνκλιν Ρούζβελτ.

Το μέγεθος της νίκης αντανακλά τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων. Η κόπωση από το αυξημένο κόστος ζωής, τις εξωτερικές συγκρούσεις όπως ο πόλεμος με το Ιράν, και οι ανησυχίες για ζητήματα διαφθοράς, μετατράπηκαν σε ξεκάθαρη αποδοκιμασία προς τις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ.

Προσδοκίες και ευθύνες

Η εκλογική κυριαρχία φέρνει μαζί της βαριές ευθύνες. Ο Τζέισον Κρόου, Δημοκρατικός βουλευτής του Κολοράντο και βετεράνος του στρατού, τόνισε ότι η πίεση είναι απολύτως απαραίτητη. «Υπάρχουν πολίτες που πεθαίνουν, χάνουν την περίθαλψή τους, τα σπίτια και τις φάρμες τους, ή ζουν υπό τον φόβο της υπηρεσίας μεταναστών (ICE)», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν τα μέλη του Καπιτωλίου δεν αισθάνονται την επείγουσα ανάγκη να βοηθήσουν τον κόσμο, τότε δεν αξίζουν τη θέση τους.

Σχέδιο Δράσης 100 Ημερών και Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων τους τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν ένα δυναμικό πρόγραμμα δράσης για τις πρώτες 100 ημέρες. Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η αποκατάσταση των φορολογικών ελαφρύνσεων του Affordable Care Act και η άμεση ανατροπή των περικοπών που είχαν επιβληθεί στο Medicaid από τους Ρεπουμπλικανούς.

Παράλληλα, αναμένεται στενό μαρκάρισμα στον Λευκό Οίκο. Οι Δημοκρατικοί προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία των κλητεύσεων και των επιτροπών έρευνας για να ελέγξουν την προεδρική εξουσία, διερευνώντας μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια Τραμπ έχει ενδεχομένως επωφεληθεί οικονομικά από την εξουσία. Ο επικρατέστερος για τη θέση του προέδρου της Βουλής, Χακίμ Τζέφρις, έχει μάλιστα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια τρίτη διαδικασία καθαίρεσης (impeachment) κατά του προέδρου. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας προκαταβολικά τις σχεδιαζόμενες κοινοβουλευτικές έρευνες ως ενέργειες που θα μπορούσαν να αγγίξουν τα όρια της «κατάφωρης εγκληματικότητας».