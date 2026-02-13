Έκθεση της διεθνούς οργάνωσης «Save the Children», η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στην Ιταλία, αποκαλύπτει ότι ένας στους τέσσερις εφήβους είναι θύμα βίαιων συμπεριφορών στις προσωπικές του σχέσεις. Πιο αναλυτικά, ένας στους τέσσερις εφήβους έγινε, τουλάχιστον μια φορά στην ζωή του, στόχος βίαιων συμπεριφορών με κλωτσιές, γροθιές, δυνατό σπρώξιμο και ρίψη εναντίον του αντικειμένων.

Ένας στους τέσσερις νέους εξαναγκάσθηκε από τον ή την σύντροφό του να του/της γνωστοποιει πού ακριβώς βρίσκεται μέσω Gps. Βάσει της έκθεσης της «Save the Children», παράλληλα, το 28% των εφήβων δέχθηκε πιέσεις, με στόχο να στείλει προσωπικά βίντεο μέσω κινητού.

Όπως αποκαλύπτεται επίσης, οι Ιταλίδες έφηβες δεν αισθάνονται ασφαλείς όταν περπατούν στον δρόμο. Το 66% δέχθηκε ανάρμοστα σχόλια σχετικά με την εμφάνιση, ενώ το 70% δήλωσε ότι αισθάνεται να διατρέχει κίνδυνο, όταν βρίσκεται σε δημόσιους χώρους.

Αίσθηση προκαλεί παράλληλα έρευνα του Ιταλικού Ινστιτούτου Στατιστικής σύμφωνα με την οποία το 37,6% των Ιταλίδων ηλικίας 16 με 24 ετών δήλωσε ότι, την τελευταία πενταετία υπέστη -τουλάχιστον μια φορά- σεξουαλική ή σωματική βία. Σε σύγκριση με ανάλογη έρευνα η οποία είχε πραγματοποιηθεί πριν δέκα χρόνια, καταγράφεται αύξηση δέκα ποσοστιαίων μονάδων.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ