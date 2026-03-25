Ένας μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα (25/3) μια καθηγήτρια του μπροστά στην είσοδο σχολείου στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας.
Uno studente di terza media dell’istituto Leonardo da Vinci di Trescore Balneario (Bergamo) ha accoltellato la sua professoressa di francese, la cinquantasettenne Chiara Mocchi. La donna, colpita al collo, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni… pic.twitter.com/hS1rC96qpE
— La Stampa (@LaStampa) March 25, 2026
Η εκπαιδευτικός είναι 57 ετών και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν κινδυνεύει.
Bergamo, studente accoltella prof davanti scuola: le voci di genitori e quartiere pic.twitter.com/9fwiVdOKY1
— AGTW (@AGTW_it) March 25, 2026
La testimonianza di una madre accorsa all’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove Chiara Mocchi, professoressa di francese di 57 anni, è stata ferita a coltellate da uno studente di 13 anni, prima dell’inizio delle lezioni. pic.twitter.com/3M1UCX73Tp
— Repubblica (@repubblica) March 25, 2026
Ο 13χρονος, όπως κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες, βιντεοσκόπησε την επίθεση με κινητό τηλέφωνο. Φορούσε μπλούζα με γραμμένο “vendetta” (εκδίκηση) και παντελόνι στρατιωτικού τύπου.
#Bergamo Resta grave l’insegnante accoltellata a scuola da un ragazzo 13enne. Nello zaino aveva una scacciacani, indossava pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “vendetta”. La testimonianza di una mamma.@aridigiorgio
— Rai Radio1 (@Radio1Rai) March 25, 2026
Σε χρόνο ρεκόρ τον ακινητοποίησαν ένας καθηγητής και δυο διοικητικοί υπάλληλοι και διαπίστωσαν ότι είχε στην τσέπη του ένα αεροβόλο πιστόλι. Για τους υπόλοιπους μαθητές ενεργοποιήθηκε, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδική υποστήριξή από ομάδα ψυχολόγων και στην συνέχεια οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά από το σχολείο πριν την κανονική ώρα λήξης των μαθημάτων.
Προς το παρόν, δεν έγινε γνωστό για ποιο λόγο ο 13χρονος επιτέθηκε με τον βάρβαρο αυτό τρόπο στην καθηγήτριά του.