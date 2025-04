Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Τρέντο, στη βορειοανατολική Ιταλία. Ο 19χρονος Μπόγιαν Πάνιτς μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατέρα του Σίμουν, 46 ετών.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο νέος φέρεται να δολοφόνησε τον πατέρα του για να υπερασπίσει την μητέρα του, η οποία ήταν εδώ και καιρό θύμα κακοποίησης από μέρους του συζύγου της.

«Δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική, τον δολοφόνησα με μαχαίρι διότι συνέχιζε να κακοποιεί τη μητέρα μου. Αμέσως μετά έκανα ό,τι μπορούσα για να τον κρατήσω στη ζωή αλλά δεν τα κατάφερα και κάλεσα τους καραμπινιέρους», δήλωσε ο νέος στους εισαγγελείς. Ο 19χρονος περίμενε τους καραμπινιέρους και την αστυνομία δίπλα στο πτώμα του πατέρα του και οδηγήθηκε στη φυλακή.

TRENTO: Uccide il padre bosniaco di 46 anni per difendere la madre in un appartamento di una palazzina in via Frecce Tricolore a Mezzolombardo: Fermato il figlio di 19 anni, il giovane “L’ho accoltellato e ho cercato di rianimarlo” pic.twitter.com/4aNo7q0JP0

