Τριάντα ένας άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι έξι σοβαρά, όταν έκρηξη, που «πιθανόν» οφειλόταν «σε διαρροή αερίου», σύμφωνα με τις αρχές –η εκδοχή αυτή αμφισβητείται–, προκάλεσε την κατάρρευση μέρους κτηρίου όπου στεγάζονταν αιτούντες άσυλο στην κεντρική Ιταλία.

Βίντεο που δημοσιοποίησε το ιταλικό πυροσβεστικό σώμα εικονίζει μέρος του κτηρίου στο Σαν Λορέντσο Νουόβο, κοντά στο Βιτέρμπο, να έχει μετατραπεί σε συντρίμμια εξαιτίας της έκρηξης, που έγινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A video published by the fire service showed sections of the 2-storey building in San Lorenzo… pic.twitter.com/XqZaN8w4Am

Η πυροσβεστική ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «έκρηξη» προκάλεσε τη «μερική κατάρρευση» του κτηρίου, κέντρου υποδοχής αιτούντων άσυλο, «πιθανόν εξαιτίας διαρροής αερίου». Ωστόσο η διεύθυνση του κέντρου αντέκρουσε την υπόθεση πως το συμβάν οφειλόταν σε διαρροή αερίου.

Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής ενδείξεις πως η έκρηξη οφειλόταν σε επίθεση ή εγκληματική ενέργεια.

🔴 ITALY 🇮🇹| #Explosion in a building housing asylum seekers and partial collapse of the building, in the town of San Lorenzo Nuovo, 140km from #Rome. At least 31 people were reported injured, including minors. It could be a gas leak that caused the accident. #Italy #Accidente pic.twitter.com/ha71YTrhYD

— Nanana365 (@nanana365media) November 11, 2023