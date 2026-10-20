Στη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια την οποία ενέκρινε απόψε η κυβέρνηση Μελόνι, συμπεριλαμβάνεται η αποστολή πεντακοσίων επιπλέον στρατιωτών στο Μιλάνο για την αντιμετώπιση τυχόν νέων βίαιων επεισοδίων.

Όπως είχε διαρρεύσει νωρίτερα, όμως, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα αρνήθηκε να συναινέσει στη διεύρυνση των δικαιοδοσιών των στρατιωτών και στην προσαρμογή τους σε εκείνες των καραμπινιέρων και της αστυνομίας.

Η προληπτική προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα πριν από τις διαδηλώσεις θα μπορεί να επεκταθεί σε ανηλίκους αλλά και «σε όποιον έχει δημιουργήσει προβλήματα στη δημόσια ασφάλεια, σε χώρους μεγάλης προσέλευσης», όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι. Οι προσαγωγές αυτές «θα βασίζονται στην υποψία ότι τα συγκεκριμένα άτομα μπορούν να διαπράξουν αδικήματα, και σε περίπτωση ανηλίκων».

H δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε απόψε προβλέπει επίσης τη χρήση βιομετρικής αναγνώρισης με τη βοήθεια τις τεχνητής νοημοσύνης για τις περιπτώσεις διαδηλωτών οι οποίοι παίρνουν μέρος σε βίαιες κινητοποιήσεις με καλυμμένο το πρόσωπο. Όπως υπογράμμισε, τέλος, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, βάσει των συγκεκριμένων μέτρων οι ανήλικοι που παίρνουν μέρος σε διαδηλώσεις θα θεωρούνται υπεύθυνοι για τις πράξεις τους, με επίγνωση των συνεπειών τους και θα μπορούν, κατά συνέπεια, να παραπέμπονται σε δίκη.