Την ενίσχυση της ασφάλειας στο Μιλάνο, με τη διάθεση 500 στρατιωτών, προωθεί ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νομοθετικό διάταγμα, το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί προς έγκριση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, η συγκεκριμένη εξέλιξη πυροδότησε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις. Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του, μέσω αναρτήσεων στα μέρα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «πολιτική νίκη» του κόμματός του και τονίζοντας πως η κυβέρνηση περνά «από τις δεσμεύσεις στην πράξη».

Dalle parole ai fatti! ✅ https://t.co/eAZVJjzzEx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 19, 2026

Εκτάκτως στο υπουργικό συμβούλιο τα νέα μέτρα

Της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας είχε προηγηθεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, με αντικείμενο τη δημόσια ασφάλεια, υπό την προεδρία της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η άμεση προώθηση των νέων κανόνων.

Πέρα από την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δράσης «Ασφαλείς Δρόμοι», με την προσθήκη προσωπικού στο Μιλάνο, το διάταγμα φέρνει σημαντικές αλλαγές στο νομικό οπλοστάσιο της χώρας.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η επέκταση του μέτρου της προληπτικής προσαγωγής σε ανηλίκους, η λήψη στοχευμένων μέτρων κατά της νεανικής εγκληματικότητας και των συμμοριών, καθώς και η επιβολή απαγόρευσης συναθροίσεων σε άτομα που εμπλέκονται σε επεισόδια, βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Στα χνάρια της Γαλλίας η Ιταλία

Σημειώνεται ότι η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές ξέσπασμα βίας στα αστικά της κέντρα, θυμίζοντας τις πρόσφατες κοινωνικές αναταραχές που συγκλόνισαν τη Γαλλία. Μετά από ένα διήμερο εκτεταμένων βανδαλισμών, επιθέσεων και λεηλασιών στην καρδιά του Μιλάνου, η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε νωρίτερα έκτακτη σύσκεψη με την ηγεσία των σωμάτων ασφαλείας, με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης και τη λήψη αυστηρότερων μέτρων καταστολής.

Βίντεο από τα πρόσφατα επεισόδια:

Το χρονικό των επεισοδίων και η έκταση των ζημιών

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν το Σάββατο με αφορμή τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής, ωστόσο γρήγορα ξέφυγαν από τον έλεγχο. Το ιστορικό κέντρο του Μιλάνου μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, όταν ομάδες νεαρών, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και χώρους εστίασης. Οι δυνάμεις της αστυνομίας απάντησαν με τη χρήση χημικών και αντλιών νερού, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκε πρόωρα η πρόσβαση των επισκεπτών στον Καθεδρικό Ναό (Duomo).

Αντίστοιχα επεισόδια πραγματοποιήθηκαν και την Κυριακή στη Μπολόνια, μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Πρωτοφανής συμμετοχή ανηλίκων στις συλλήψεις

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το πρακτορείο ANSA αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για την Ιταλία. Μόνο από τις επιχειρήσεις της Κυριακής οδηγήθηκαν στις αστυνομικές Αρχές 271 άτομα, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα (220 άτομα) ήταν ανήλικοι. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 32 συλλήψεις (οι 23 αφορούσαν ανηλίκους) και δεκάδες προληπτικές κρατήσεις, ενώ κατά τη διάρκεια των συμπλοκών τραυματίστηκαν 14 αστυνομικοί.

Το φαινόμενο των «μαράντσα» και τα κοινωνικά δίκτυα

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες, πολλοί από τους οποίους είναι έφηβοι, ακόμη και 12 ή 13 ετών, συντονίζουν τις επιθέσεις τους σε ελάχιστο χρόνο μέσω πλατφορμών όπως το Telegram.

Στον δημόσιο διάλογο επανέρχεται ο όρος «μαράντσα», που περιγράφει ομάδες περιθωριοποιημένων νέων των αστικών προαστίων. Αν και δεν πρόκειται για οργανωμένο πολιτικό κίνημα, η συμπεριφορά τους συνδυάζει την κοινωνική οργή με την τάση προβολής των καταστροφών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίδραση της κυβέρνησης και οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης

Η Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε απερίφραστα τα γεγονότα, τονίζοντας πως η διαμαρτυρία αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα, αλλά η καταστροφή των πόλεων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Η κυβερνητική στρατηγική προσανατολίζεται στην ενίσχυση της αστυνόμευσης και στην αυστηροποίηση των διώξεων για ανηλίκους.

Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση και κοινωνικοί φορείς επισημαίνουν ότι η καταστολή δεν αρκεί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η στεγαστική κρίση και ο αποκλεισμός των νέων.

Ευρύτερες διαστάσεις και προειδοποιήσεις για συνέχεια

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στο Μιλάνο, καθώς εντάσεις σημειώθηκαν επίσης στο Τορίνο, την Μπολόνια και άλλες πόλεις του βορρά.

Την ίδια στιγμή, νεοεμφανιζόμενες ομάδες απευθύνουν καλέσματα για συνέχιση των κινητοποιήσεων, ενώ επαγγελματικές ομάδες, όπως οι μεταφορείς, προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων για τις τιμές των καυσίμων.

Η Ιταλία εισέρχεται έτσι σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου η διατήρηση της δημόσιας τάξης καλείται να συμβαδίσει με την κοινωνική συνεννόηση.