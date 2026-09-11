Η απότομη αλλαγή του καιρού έφερε ισχυρές καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ιταλίας, μετά από ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο καταγράφηκε στην Τοσκάνη, όπου μέσα σε μόλις 12 ώρες σημειώθηκαν περισσότερες από 63.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Στην περιοχή του Γκροσέτο έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής στο ίδιο διάστημα, ενώ συνολικά οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική πραγματοποίησαν περισσότερες από 200 επιχειρήσεις. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις, αναγκάζοντας κατοίκους αρκετών περιοχών να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Δύο τραγικοί θάνατοι σε Ούντινε και Σιένα

Στο Λατιζάνα της επαρχίας Ούντινε, μια 83χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Ένας καραμπινιέρος που έφτασε στο σημείο έπεσε στο νερό και κατάφερε να την απεγκλωβίσει, όμως ήταν ήδη αργά, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην περιοχή μεταξύ Λατιζάνα και Λινιάνο, με πλημμυρισμένες υπόγειες διαβάσεις σε Λατιζάνα, Σαν Τζόρτζιο ντι Νογκάρο και Τορβισκόζα, καθώς και καθυστερήσεις έως και μία ώρα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Φρίουλι-Βενέτσια Τζούλια και Βένετο.

Την ίδια ώρα, μία περίπου 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Σιναλούνγκα της Σιένα κατά τη διάρκεια σφοδρών ανέμων. Προσπαθώντας να κλείσει ένα παράθυρο στο σπίτι της, οι ισχυρές ριπές έσπασαν το τζάμι και ένα θραύσμα την τραυμάτισε θανατηφόρα στη σαφηνή φλέβα του ποδιού, προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία. Οι άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε στέγες, κτίρια και στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, ενώ καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος και ρεκόρ βροχόπτωσης στη Λιγουρία

Στη Λιγουρία, ένας μεγάλος υδροστρόβιλος σχηματίστηκε ανοιχτά του Τιγκούλιο, κινήθηκε από το Ραπάλο προς το Πρέλι και διαλύθηκε στη θάλασσα χωρίς να προκαλέσει ζημιές, αν και πέρασε πολύ κοντά από τουριστικό πλοιάριο. Στην ίδια περιοχή, η Βαλ Φονταναμπούονα και η κάτω Βαλ ντ’Αβέτο δέχτηκαν έως και 400 χιλιοστά βροχής σε δύο ημέρες, με τοπικές εντάσεις 60 χιλιοστών μέσα σε μόλις μισή ώρα.

Υπερχειλίσεις ποταμών, κατολισθήσεις και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας

Στη Λομβαρδία, ο ποταμός Λάμπρο στο Μιλάνο υπερέβη τις όχθες του, ενώ στη Βαλτελίνα μια μεγάλη κατολίσθηση οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση 45 ανθρώπων και στο κλείσιμο σχολείων. Στην Μπρέσια, οι βροχοπτώσεις πλημμύρισαν τμήμα του νοσοκομείου Spedali Civili, επιβάλλοντας τη μετακίνηση ασθενών, ενώ στις Μάρκε η Πυροσβεστική κλήθηκε σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις.

Η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς Κελσίου καθώς μετακινήθηκε νοτιότερα, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να δείχνουν σταδιακή βελτίωση και επιστροφή στη σταθερότητα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.