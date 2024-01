Περίπου 70 Ιταλοί αγρότες με τα τρακτέρ τους, έστησαν την Τετάρτη (31/1) μπλόκο στα διόδια έξω από την πόλη Μπρέσια, στη βόρεια περιφέρεια της Λομβαρδίας.

Διαμαρτύρονται κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής στον αγροτικό τομέα, αλλά και της στάσης μεγάλων ιταλικών γεωργικών ενώσεων, διότι θεωρούν ότι δεν κινήθηκαν έγκαιρα προς υπεράσπιση των ζωτικών συμφερόντων τους.

Κύριες διεκδικήσεις των Ιταλών αγροτών, στην φάση αυτή, είναι η αύξηση των τιμών χονδρικής πώλησης των προϊόντων τους και η μείωση της γραφειοκρατίας.

Europe is gripped by massive farmer protests

In Europe, protests by farmers protesting against the agricultural policy of the European Union are intensifying.

The main highways and streets of cities in Germany, France, Spain, Belgium, the Netherlands, Poland, Italy and Hungary… pic.twitter.com/VH2dmmY4l4

— S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 31, 2024