Ένα ακέφαλο πτώμα βρέθηκε χθες Τετάρτη σε θαμνώδη έκταση στην Τοσκάνη της Φλωρεντίας. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ανήκει σε 44χρονη Γερμανίδα, χωρίς μόνιμη κατοικία.

Το πτώμα βρέθηκε διαμελισμένο κοντά σε έρημο αγρόκτημα στον δήμο Σκαντίσι. Ήταν εγκαταλελειμμένο στο σημείο εκείνο για αρκετό καιρό.

In der Toskana ist die zerstückelte Leiche einer Deutschen entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. https://t.co/uyaX8f3rea — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 19, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περιοχή είναι κακόφημη, αφού έχουν αναφερθεί βίαια επεισόδια και διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας άνδρας με σκύλο είχε διώξει περαστικό από τη συγκεκριμένη τοποθεσία μία ημέρα προτού βρεθεί το ακέφαλο πτώμα. Το ANSA μετέδωσε επίσης πως ένας άγριος σκύλος βρισκόταν κοντά στο άψυχο σώμα της Γερμανίδας και χρειάστηκε η παρέμβαση συνεργείου για να τον απομακρύνει προκειμένου να μεταφερθεί το πτώμα στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Nahe Florenz wurde die zerstückelte Leiche einer Frau gefunden. Auch der Kopf war abgetrennt! Bei der Leiche soll es sich um eine Deutsche handeln! Ein Nordafrikaner wurde als Verdächtiger festgenommen!

Er soll versucht haben, den Tatort zu säubern.https://t.co/CXI2WNOoKe pic.twitter.com/NRMVDSWYFm — 🇩🇪LilitThyra🩶 (@LilitThyra) February 19, 2026

Ένας Βορειοαφρικανός συνελήφθη ως ύποπτος. Φέρεται να προσπάθησε να καθαρίσει τον τόπο του εγκλήματος.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένεται να αποσαφηνίσει τον χρόνο του θανάτου και εάν ο αποκεφαλισμός ήταν μεταγενέστερος. Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Λίγο μακρύτερα βρέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο επίσης εξετάζεται.