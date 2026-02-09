Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία δράσης, όπως το «Heat», εκτυλίχθηκαν σήμερα (9/2) το πρωί, σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Ιταλίας. Μασκοφόροι ληστές, χρησιμοποιώντας πλαστά περιπολικά, έστησαν καλά οργανωμένη ενέδρα σε χρηματαποστολή στον οδικό άξονα Λέτσε – Μπρίντεζι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το θωρακισμένο όχημα στην Εθνική οδό 613, και στη συνέχεια το ανατίναξαν στη μέση του δρόμου, προκαλώντας πανικό και κυκλοφοριακό χάος.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης, στο οποίο αποτυπώνεται η ένταση και η ισχύς του χτυπήματος. Όπως αναφέρει η εφημερίδα La Repubblica, μετά την έκρηξη σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στους ληστές και τους καραμπινιέρους που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

This is the road I’ve been driving to work on every day for 18 years. Today, robbers placed a truck sideways and set it on fire to block the road and ambush two armored vans. Then, accomplices arrived in fake police cars with flashing lights and tried to rob the vans. They then… pic.twitter.com/lle0BmAMYb — Al Zullino (@phre) February 9, 2026

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία, κοντά σε επαρχιακό δρόμο. Αν και το αυτοκίνητο ήταν εγκαταλελειμμένο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν έναν από τους κουκουλοφόρους, ενώ λίγο αργότερα εντόπισαν και δεύτερο άτομο που προσπαθούσε να διαφύγει πεζός.

Shocking robbery this morning in Tuturano, Brindisi, heel of Italy.

A cash van was stopped on the road by burning lorry and fake police cars.

Robbers with heavy weapons used explosives to get in the van…

pic.twitter.com/j0LNYJPpLc — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) February 9, 2026



Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ένα τζιπ, το οποίο εκτιμάται πως είχε προβλεφθεί ως όχημα διαφυγής. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο δραστών συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται η συμμετοχή περισσότερων ατόμων στην επιχείρηση. Το περιστατικό λαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Κλαούντιο Στεφανάτσι, έκανε λόγο για πρωτοφανές γεγονός, τονίζοντας:

«Μια επίθεση μέρα μεσημέρι, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους των δύο επαρχιών του Σαλέντο. Όπλα, εκρηκτικά και ένοπλη σύγκρουση με τις Αρχές. Ο Υπουργός Πιαντεντόζι δεν μπορεί να συνεχίζει να κάνει πως δεν συμβαίνει τίποτα».