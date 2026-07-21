Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), στο οποίο ο πρώην στρατηγός και νυν ακροδεξιός πολιτικός, Ρομπέρτο Βανάτσι, εμφανίζεται ως Ρωμαίος αυτοκράτορας που καταδικάζει σε θάνατο ηγετικά στελέχη της κεντροαριστεράς και του Κινήματος Πέντε Αστέρων.

Στο επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο ο ίδιος ο Βανάτσι ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζεται να κάθεται δίπλα στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι σε ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο που παραπέμπει στο Κολοσσαίο. Στο κέντρο της αρένας βρίσκονται δεμένοι με σχοινιά η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν, ο πρόεδρος των Πέντε Αστέρων και πρώην πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, η πρώην πρόεδρος της ιταλικής Βουλής Λάουρα Μπολντρίνι και ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι.

Ο Βανάτσι απεικονίζεται να κατεβάζει τον αντίχειρά του -κατά το πρότυπο των Ρωμαίων αυτοκρατόρων- σηματοδοτώντας τη θανατική καταδίκη των πολιτικών του αντιπάλων, ενώ στη συνέχεια ένα λιοντάρι πλησιάζει απειλητικά τους καταδικασθέντες, υπό το έντρομο βλέμμα του Ρομάνο Πρόντι.

Ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ο οποίος πριν από λίγους μήνες ίδρυσε το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» (που τάσσεται υπέρ των μαζικών απελάσεων, αμφισβητεί τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και χαρακτηρίζει τον Μπενίτο Μουσολίνι «ηγετική μορφή»), απέρριψε τις επικρίσεις. Απαντώντας στις κατηγορίες περί προτροπής σε βία, ισχυρίστηκε ότι το βίντεο είναι «σαφώς σατιρικό και μη ρεαλιστικό».

Αν πάντως, ο στόχος του ήταν να δημιουργήσει σάλο με το βίντεο, το κατάφερε: