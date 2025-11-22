Ο Δήμαρχος Francesco Aporti (φωτό) του Borgo Virgiliο ανέλαβε δράση με τις Αστυνομικές Αρχές για μια υπόθεση που συγκλονίζει την Ιταλία.

Η Αστυνομία φαίνεται πως είχε υποψίες για γιο μιας ηλικιωμένης κυρίας , η οποία ονομαζόταν Graziella Dall’Oglio και είχε πεθάνει πριν από χρόνια, ότι παρίστανε την ίδια για να εισπράξει τη σύνταξή της. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι βρήκαν τη μητέρα του στο σπίτι σε μορφή μούμιας.

Ο Δήμαρχος της πόλης μίλησε στο Corriere Della Sera για την ανατριχιαστική υπόθεση

«Όλα ξεκίνησαν από την διαίσθηση μιας υπαλλήλου του Ληξιαρχείου. Την Τρίτη της προηγούμενης εβδομάδας, κατόπιν ραντεβού, δέχτηκε μια κυρία που ήθελε να ανανεώσει την ταυτότητά της. Η κυρία έμοιαζε αρκετά με αυτή της φωτογραφίας, αλλά υπήρχε κάτι που δεν έπειθε την υπάλληλο. Το βαρύ μακιγιάζ, τα μαλλιά, ο χοντροκομμένος λαιμός, το κραγιόν από το οποίο ξεπρόβαλαν οι τρίχες του μουστακιού και το δέρμα των χεριών της που δεν έμοιαζε με αυτό μιας 85χρονης, αυτά ήταν που δημιούργησαν υποψίες. Η κυρία έφυγε και θα επέστρεφε αργότερα για να παραλάβει το έγγραφο. Η υπάλληλος μας μετέφερε τις αμφιβολίες της και έτσι άρχισαν να εργάζονται οι αστυνομικοί, οι οποίοι διεξάγουν τη δική τους έρευνα. Απομόνωσαν τις εικόνες της κάμερας παρακολούθησης και είδαν ότι η γυναίκα έφτασε με αυτοκίνητο στο Δημαρχείο. Ωστόσο, η κυρία αυτή δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Στη συνέχεια, έγιναν και οι υπόλοιπες έρευνες και το τέλος αποδείχθηκε μακάβριο».

Τι είδους έρευνες;

«Έγινε έλεγχος δεδομένων που ήδη διαθέτουμε: πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στα επείγοντα, επισκέψεις σε ειδικούς και στον οικογενειακό γιατρό. Η κυρία δεν εμφανιζόταν πουθενά, ούτε και ο γιος της. Σαν να ήταν απομονωμένοι από τον κόσμο. Υπήρχαν υπογραφές της γυναίκας σε ορισμένα έγγραφα Πολεοδομίας που δεν ταίριαζαν ακριβώς με την αυθεντική. Εξετάσαμε τις Δηλώσεις Εισοδήματος στο όνομα της κυρίας, οι οποίες είχαν υποβληθεί κανονικά. Τα χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό δεν ήταν λίγα 53 χιλιάδες ευρώ. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο που έρχονταν σε αντίθεση με τα προηγούμενα. Υπήρχαν Συμβόλαια, αλλά μπροστά στον συμβολαιογράφο εμφανιζόταν ο γιος, με Πληρεξούσιο. Τέλος, οι γείτονές της δήλωναν ότι κανείς δεν την είχε δει τα τελευταία χρόνια».

Συγγενείς;

«Δεν υπάρχουν συγγενείς. Ο σύζυγος της γυναίκας, ένας γιατρός, είχε πεθάνει και αυτός, 58 ετών, είναι μοναχοπαίδι, φαίνεται ότι ήταν νοσοκόμος, αλλά τώρα είναι άνεργος. Η τελευταία φορά που η γυναίκα εμφανίστηκε στο Δήμο ήταν πριν από δέκα χρόνια, όταν ήρθε για την παλιά ταυτότητα. Σε αυτό το σημείο αποφασίσαμε να καλέσουμε την κυρία λέγοντάς της ότι η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί».

Ποιος απάντησε στο τηλέφωνο;

«Λοιπόν, δεν έχει τηλέφωνο. Οπότε καλέσαμε τον γιο της και αυτός είπε πολύ ευγενικά: «Θα το πω αμέσως στη μαμά μου, θα βρω έναν τρόπο να την συνοδεύσω»».

«Αφού ήρθε στο Ληξιαρχείο, όπου ήμουν και εγώ και ένας αστυνομικός με πολιτικά, του είπαμε ότι για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, ήταν απαραίτητο να πάμε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην άλλη πλευρά του δρόμου. Και εκεί, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, παραδέχτηκε ότι ήταν ο γιος της. Οι αστυνομικοί του ζήτησαν τότε να κάνουν μια έφοδο στο σπίτι της μητέρας του και αυτός συμφώνησε. Ερεύνησαν το σπίτι και σε ένα δωμάτιο βρήκαν ένα πτώμα σε μορφή μούμιας».

Της μητέρας;

«Ίσως ναι, αλλά αυτό θα το πουν με βεβαιότητα μόνο οι Ανακριτικές Αρχές, που τώρα διεξάγουν έρευνα».

Πηγή: Corriere Della Sera