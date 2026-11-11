Κύμα απειλών για βόμβες σε ιταλικά σχολεία σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, γύρω στις 9:50 το πρωί, όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) έφτασε στα εισερχόμενα περίπου 300 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από τον βορρά έως τον νότο της χώρας.

Το παραληρηματικό μήνυμα

Το μήνυμα, το οποίο εστάλη από διεύθυνση που συνδέεται με πανεπιστήμιο της Ταϊβάν, αναφέρει τα εξής:

«Εδώ Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτης του Βιλαετίου του Μισογυνιστάν. Ήρθαμε για να σας αφανίσουμε.

Θα θέσουμε σε εφαρμογή γενοκτονία εναντίον των Ιταλών.

Προετοιμαζόμουν καιρό γι’ αυτό: να σκοτώσω τον καθένα από εσάς.

Μόλις άφησα στο κτήριό σας, μέσα σε μια πλαστική σακούλα, έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό με τηλεπυροδότηση. Τον τοποθέτησα με τέτοιο τρόπο, ώστε το ωστικό κύμα να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το κτήριο.

Από εσάς θα μείνουν μόνο κόκαλα και ένας αιματοβαμμένος πολτός.»

Απειλή για βόμβα και στο αυτοκίνητο της Μελόνι

Στο email γίνεται αναφορά και σε τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι:

«Επιπλέον, έχουμε τοποθετήσει βόμβα στον κινητήρα του αυτοκινήτου της πρωθυπουργού σας. Στη συνέχεια, θα αποτελειώσουμε τους επιζώντες με μαχαιριές».

Η Μελόνι συγκαλεί σύσκεψη για τις 16:00. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, υπουργοί, στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών και η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας.

«Οι αναφορές φαίνεται να αποδίδονται σε μια στρατηγική που αποσκοπεί στην πρόκληση συναγερμού και ανησυχίας, για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες έρευνες», γράφει στο Facebook η πρωθυπουργός.

«Προς το παρόν, από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει την ύπαρξη πραγματικού κινδύνου».

Ο Υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό La7 ότι οι ειδοποιήσεις θεωρούνται φάρσες, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των σχολείων που επηρεάζονται αναμένεται να αυξηθεί.

Ο μεγάλος αριθμός των σχολείων που επηρεάστηκαν «αποδεικνύει πόσο μικρή αξιοπιστία έχει η απειλή», δήλωσε ο Βαλντιτάρα.

Η υπογραφή στο απειλητικό μήνυμα

«Μιχαήλ Αντρόποφ» είναι το όνομα με το οποίο υπογράφονται τα απειλητικά μηνύματα που εστάλησαν τις προηγούμενες ημέρες σε ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς, στα οποία ο αποστολέας ανέλαβε επίσης την ευθύνη για τις απειλές για βόμβα που επηρέασαν δεκάδες πτήσεις.

Το email που έφτασε στα σχολεία προέρχεται από διεύθυνση που ανήκει στο Da-Yeh University, ένα ανώτατο ίδρυμα που βρίσκεται στην κομητεία Τσανγκχουά της Ταϊβάν.

Ο συναγερμός σήμανε αμέσως. Οι διευθυντές των σχολείων και το διοικητικό προσωπικό, διαβάζοντας το σοβαρό περιεχόμενο του μηνύματος, ειδοποίησαν έγκαιρα τις αστυνομικές δυνάμεις και τις τοπικές αρχές.

Εκκενώσεις σε εξέλιξη και έλεγχοι

Σε πολλά από τα εμπλεκόμενα ιδρύματα –μεταξύ των οποίων σχολικά συγκροτήματα σε Ρώμη, Μιλάνο, Νάπολη, Μπολόνια και σε διάφορες άλλες επαρχίες– ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες ασφαλείας έκτακτης ανάγκης: τα μαθήματα διακόπηκαν και εκατοντάδες μαθητές απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους προς τα εξωτερικά σημεία συγκέντρωσης.

«Σε συνέχεια πανεθνικού συναγερμού για βόμβα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο και παραμένουν υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού», ενημέρωσε τους γονείς ένα σχολείο στη Ρώμη.

Στα σημεία επιχειρούν οι δυνάμεις της αστυνομίας, τα τμήματα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Αστυνομίας και των Καραμπινιέρων, καθώς και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Polizia Postale) για να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στα κτήρια και να διαπιστώσουν τη βασιμότητα της απειλής, εξετάζοντας παράλληλα την υπόθεση μιας συντονισμένης ενέργειας πρόκλησης ψευδούς συναγερμού σε μεγάλη κλίμακα μέσω τεχνικών ηλεκτρονικού spoofing.

Σε πολλά σχολεία βρίσκονται σε εξέλιξη εκκενώσεις, ενώ σε ορισμένα στέλνουν τους μαθητές πίσω στα σπίτια τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί μηχανισμοί.

«Η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει για να εγγυηθεί την ασφάλεια στα σχολεία της χώρας μας», δηλώνει ο Σιμόνε Μοντόρι, περιφερειακός συντονιστής του Δικτύου Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης του Λατίου.

«Είναι αδιανόητο πώς ένα απλό email μπορεί να σπείρει τον πανικό σε ολόκληρη τη χερσόνησο».

Συναγερμός σήμανε και στη Βρετανία

Συναγερμός και σε σχολεία της Βρετανίας, σήμανε έπειτα από τη μαζική αποστολή απειλητικών email για την τοποθέτηση βομβών, μετά την εκκένωση σχολείων στην Ιταλία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκκενώθηκαν σχολεία στη Σκωτία, σε περιοχές όπως η Γλασκώβη, το Εδιμβούργο, το Φάιφ και τα Χάιλαντς, ενώ απειλητικά μηνύματα έλαβαν και σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Πηγή: larepubblica