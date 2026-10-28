Η δικαστική διερεύνηση γύρω από τη δράση του 30χρονου Γιουσέφ Σιχέρ ολοκληρώθηκε χωρίς την επιβολή του μέτρου της προσωρινής κράτησης. Η δικαστής προκαταρκτικών ερευνών του Μιλάνου, Τιτσιάνα Λαντόνι, απέρριψε το αίτημα για προφυλάκιση, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση απελευθέρωσή του μετά τις ανακρίσεις των προηγούμενων ημερών.

Οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης Μελόνι

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ιταλικών διωκτικών αρχών βρέθηκε η δημιουργία της ομάδας «Κίνημα 17η Οκτωβρίου» στη διαδικτυακή πλατφόρμα Telegram. Μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα είχε διακινηθεί κάλεσμα προς τους πολίτες για τη διοργάνωση διαδηλώσεων κάθε Σάββατο, με βασικό πολιτικό αίτημα την πτώση της κυβέρνησης υπό την Τζόρτζια Μελόνι.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε αρχικά στη μεταγωγή του Σιχέρ στις φυλακές Σαν Βιτόρε του Μιλάνου, όπου και παρέμεινε έως ότου αποφανθεί η δικαστική λειτουργός.

Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης

Στην απόφασή της, η κυρία Λαντόνι αποσαφήνισε ότι τα μηνύματα που αναρτούσε ο 30χρονος στόχευαν αποκλειστικά στη συγκρότηση ενός μαζικού κινήματος πολιτών, αποκλείοντας ρητά τη χρήση βίας. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει καμία αναφορά ή σύνδεση του κατηγορουμένου με τις σοβαρές βιαιότητες που σημειώθηκαν στις 17 και 18 Οκτωβρίου.

Το προφίλ και η διαδρομή του 30χρονου

Ο Γιουσέφ Σιχέρ, κάτοχος ιταλικής και μαροκινής υπηκοότητας, διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Είναι πτυχιούχος Επικοινωνίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Πολιτικές Επιστήμες, ενώ κατά το παρελθόν έχει εργαστεί σε γνωστή ιταλική εφημερίδα και έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Μελετών Διεθνούς Πολιτικής (ISPI).