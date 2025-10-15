Επιμέλεια- Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Στο Τράνι της Ιταλίας, οι αρχές εντόπισαν και έκλεισαν ένα παράνομο εργαστήριο παραγωγής βερνικιών νυχιών που περιείχαν επικίνδυνες και απαγορευμένες χημικές ουσίες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από άνδρες της Guardia di Finanza, οι οποίοι εντόπισαν σε αποθήκη στην περιφέρεια της πόλης πάνω από 12 χιλιάδες φιαλίδια βερνικιών έτοιμα προς διάθεση στην αγορά, καθώς και σχεδόν έναν τόνο πρώτων υλών που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποκάλυψαν ότι τα προϊόντα περιείχαν ουσίες εκτός νομοθεσίας και δυνητικά καρκινογόνες, καθιστώντας τα εξαιρετικά επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι δύο εταιρειών, οι οποίες μοιράζονταν την ίδια έδρα και δραστηριοποιούνταν στον χώρο, κατηγορήθηκαν για παραγωγή και κατοχή προς εμπορία καλλυντικών προϊόντων επιβλαβών για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, στο εργαστήριο χρησιμοποιούνταν η χημική ένωση Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) — ουσία που έχει απαγορευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θεωρείται δυνητικά καρκινογόνα και τοξική για την αναπαραγωγή.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση των πρώτων υλών και να διαπιστωθεί αν ποσότητες των επικίνδυνων προϊόντων έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά.

Προειδοποίηση από ειδικούς

Ειδικοί στον τομέα της δερματολογίας προειδοποιούν ότι οι τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα προϊόντα ομορφιάς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, δερματίτιδες επαφής και μακροχρόνιες βλάβες στο νευρικό και αναπαραγωγικό σύστημα.

Η δερματολόγος Δρ. Λάουρα Μαρτίνι τονίζει:

«Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να αγοράζουν μόνο προϊόντα που φέρουν σήμανση CE και να αποφεύγουν φθηνά καλλυντικά αμφίβολης προέλευσης, ειδικά μέσω διαδικτύου.»