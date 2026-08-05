Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Στην κατάσχεση ενός παράνομου κέντρου αισθητικής ιατρικής στην περιοχή Αφραγκόλα προχώρησαν οι τοπικές Αρχές.
Αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες, έκλεισαν ραντεβού και αποκάλυψαν την ταυτότητά τους την ακριβή στιγμή που ο ψευτογιατρός ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει ενέσιμη θεραπεία στο πρόσωπο ενός εκ των ερευνητών.
Η έφοδος την ώρα της ενέσιμης θεραπείας
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων στον τομέα της υγείας, υπό τον συντονισμό του Διοικητή Συνταγματάρχη Αντόνιο Πιριτσέλι.
Για να διασταυρώσουν τις υποψίες τους, αστυνομικοί της υπηρεσίας παρίσταναν τους τακτικούς πελάτες. Έκλεισαν ραντεβού στο παράνομο ιατρείο, το οποίο βρισκόταν στην Πιάτσα Καστέλλο και περίμεναν υπομονετικά στην αίθουσα αναμονής.
Η αποκάλυψη έγινε την πιο κρίσιμη στιγμή.
Όταν ο χειριστής ετοιμαζόταν να κάνει μια ενέσιμη θεραπεία στο πρόσωπο του αστυνομικού με σύριγγα, οι αστυνομικοί εμφάνισαν τις ταυτότητές τους και κήρυξαν την έναρξη της εφόδου.
Εξοπλισμός χιλιάδων ευρώ και παράνομα σκευάσματα
Αμέσως μετά την ταυτοποίηση, οι αρχές επιθεώρησαν τον χώρο, συνολικής έκτασης περίπου 150 τετραγωνικών μέτρων. Εντός της εγκατάστασης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-
Εξειδικευμένα μηχανήματα αισθητικής ιατρικής.
-
Πλήθος από σύριγγες, βιταμίνες και βιοαναζωογονητικά προϊόντα.
-
Μεγάλες ποσότητες από υαλουρονικό οξύ, υλικά πληρώσεως (fillers) και εξειδικευμένες κρέμες προσώπου.
Κατά τη διάρκεια της εφόδου, εντός του χώρου ταυτοποιήθηκαν αρκετοί πελάτες που ανέμεναν να υποβληθούν σε επεμβατικές αισθητικές θεραπείες.
Τρεις καταγγελίες και κατάσχεση του χώρου
Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες, η επιχείρηση λειτουργούσε κατά παράβαση όλων των εθνικών και περιφερειακών υγειονομικών κανονισμών, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, τρία άτομα καταγγέλθηκαν στις δικαστικές αρχές για μη εξουσιοδοτημένη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
Επιπλέον, ο χώρος των 150 τ.μ. σφραγίστηκε και κατασχέθηκε, ενώ κατασχέθηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τη διαχείριση των ραντεβού και την επικοινωνία με τους πελάτες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.