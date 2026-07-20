Το πτώμα ενός αθλητικογράφου, που πιθανότατα έπεσε θύμα δολοφονίας, βρέθηκε από πυροσβέστες οι οποίοι είχαν κληθεί να σβήσουν μια πυρκαγιά στο Έμπολι, στα νότια της Νάπολης, ανακοίνωσαν χθες οι εισαγγελικές αρχές.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας υποδηλώνουν ότι τα γεγονότα πιθανότατα συνδέονται με μια ανθρωποκτονία», είπε ο εισαγγελέας του Σαλέρνο, Ραφαέλε Καντόνε.

NEW: 53-year-old Italian sports journalist Luigi Esposito found shot dead and burned in Eboli, southern Italy pic.twitter.com/1ItWE4mW2N — Rapid Report (@RapidReport2025) July 19, 2026

Το θύμα είναι ο Λουίτζι Εσπόζιτο (φωτό). «Φαίνεται ότι τον πυροβόλησαν (…) και μετά τον έκαψαν στη βλάστηση», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

🇮🇹 Italian sports journalist Luigi “Luca” Esposito, 53, has been found murdered after his body was discovered in Italy’s Salerno province. Initial findings indicate Esposito was shot before his body was set on fire, with prosecutors treating the case as a homicide. Esposito was… pic.twitter.com/Erq10C6pTQ — Europa.com (@europa) July 19, 2026

Tragedia nel Salernitano: è di Luigi “Luca” Esposito, 53 anni, il corpo carbonizzato trovato nelle campagne di Eboli.

La Procura indaga per omicidio: il giornalista sportivo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola prima del rogo. Iscriviti al canale per non perdere gli… pic.twitter.com/gQpSo4Re4K — LaPresse (@LaPresse_news) July 19, 2026

«Η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε στην επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι βρήκαν το πτώμα απανθρακωμένο, σε τέτοια κατάσταση που αρχικά ήταν αδύνατον να καταλάβουμε αν επρόκειτο για άνδρα ή για γυναίκα».

Η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων της Ιταλίας επιβεβαίωσε ότι ο 53χρονος άνδρας, γνωστός με το προσωνύμιο «Λούκα», κάλυπτε αθλητικές διοργανώσεις για πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα ωστόσο εργαζόταν και στην περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κάρλο Μπαρτόλι είπε ότι αναμένει τα συμπεράσματα της έρευνας «για να καταλάβουμε το πλαίσιο στο οποίο διαπράχθηκε η βάναυση δολοφονία του συναδέλφου μας».