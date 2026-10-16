Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στα αεροδρόμια της Ιταλίας, με ακυρώσεις πτήσεων, μεγάλες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών.

Η αναστάτωση προκλήθηκε από βλάβη στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να περιορίσουν σημαντικά τον αριθμό των απογειώσεων και των προσγειώσεων.

Κατά τις πρωινές ώρες, η εναέρια κυκλοφορία μειώθηκε κατά περίπου 50%, ενώ οι καθυστερήσεις στις πτήσεις φτάνουν κατά μέσο όρο τις δύο ώρες.

Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση

Οι ιταλικές αρχές διευκρίνισαν ότι το πρόβλημα δεν συνδέεται με κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πρόκειται για τεχνική βλάβη στο σύστημα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Προβλήματα σε Ρώμη, Μιλάνο και Τορίνο

Οι πρώτες σοβαρές καθυστερήσεις άρχισαν περίπου στις 06:00 το πρωί, τοπική ώρα, επηρεάζοντας αρχικά μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα αεροδρόμια της Ρώμης, του Μιλάνου και του Τορίνο, όπου επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναμονές, αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων και ακυρώσεις.

Στο διεθνές αεροδρόμιο «Φιουμιτσίνο – Λεονάρντο ντα Βίντσι» της Ρώμης είχαν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον τέσσερις ακυρώσεις πτήσεων.

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αεροπορικές εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε συνεχείς ενημερώσεις προς τους επιβάτες για πιθανές νέες καθυστερήσεις ή αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων.