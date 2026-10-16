Σειρά φοιτητικών και μαθητικών κινητοποιήσεων κατά της πολιτικής της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι οργανώθηκαν σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σε πολλές μεγάλες ιταλικές πόλεις.

Στο Τορίνο, στην κεντρική Πιάτσα Καστέλο σημειώθηκαν συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές. Ένας περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων από τους χιλιάδες που «ξεχύθηκαν» στους δρόμους, με καλυμμένο το πρόσωπο, πέταξε πέτρες και μπουκάλια και η αστυνομία απάντησε με τη χρήση αντλιών νερού. Η ένταση περιορίστηκε όταν μια γυναίκα και άλλοι γονείς πλησίασαν τους αστυνομικούς ενώνοντας τα χέρια τους και με αίτημα να επανέλθει η όλη κατάσταση, εντός λογικών πλαισίων.

Βίντεο από τη σύγκρουση αστυνομίας – διαδηλωτών στο Τορίνο:

Ο δήμαρχος της πόλης Στέφανο Λο Ρούσο απευθυνόμενος στους νέους τόνισε: «τα αιτήματά σας αξίζουν να εισακουστούν, αλλά σας ζητώ να απομονώσετε τα βίαια στοιχεία».

Πολλοί διαδηλωτές, εκτός από την πολιτική της κυβέρνησης Μελόνι στον τομέα της εκπαίδευσης, του στεγαστικού και στο θέμα των εξοπλισμών, αμφισβήτησαν το νέο ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον», του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι.

Βίντεο από τις σημερινές διαμαρτυρίες στην Ιταλία:

Ένταση επικράτησε και στη Ρώμη, στην πορεία που οργανώθηκε στην κεντρική οδό Βία Καβούρ, με κύρια συνθήματα «είμαστε όλοι αντιφασίστες» και «το σχολείο είναι δικό μας». Πολλοί διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά καθισμένοι στο οδόστρωμα, ενώ ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων έκαψε σημαίες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και ανέτρεψε κάδους σκουπιδιών.

Πολλοί μαθητές των ιταλικών λυκείων που διαδήλωσαν επίσης σήμερα, έχουν δημιουργήσει το κίνημα «Les Blocages», με ευθεία αναφορά στις μαθητικές διαμαρτυρίες της Γαλλίας. Όπως ανακοινώθηκε, νέες πορείες πρόκειται να οργανωθούν στις 30 Οκτωβρίου.