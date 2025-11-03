Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μία χιονοστιβάδα που εκδηλώθηκε το Σάββατο 1/11, στις Ιταλικές Άλπεις στην περιοχή Ortler / Alto Adige, στέρησε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων ενός πατέρα και της 17χρονης κόρης του από τη Γερμανία.

Η τραγωδία σημειώθηκε κοντά στην Cima Vertana, στην κοινότητα της Val Venosta, σε υψόμετρο περίπου 3.200 έως 3.545 μέτρα, όπου το γκρουπ των ορειβατών επιχειρούσε ανάβαση.

Η χιονοστιβάδα αποσπάστηκε περίπου στις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου 1/11, από την βόρεια πλαγιά της Cima Vertana.

Δύο διαφορετικές ομάδες αναρριχητών φαίνεται να εμπλέκονται: η πρώτη ομάδα με τρία άτομα παρασύρθηκε πλήρως και πέθανε επιτόπου — αναφέρονται ως τρεις Γερμανοί (δύο άνδρες και μία γυναίκα), ενώ μια δεύτερη ομάδα αποτελούμενη από τέσσερα άτομα χτυπήθηκε — δύο από αυτούς κατάφεραν να σωθούν και δύο άλλοι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι σοροί των δύο εξαφανισμένων — του πατέρα και της 17χρονης — εντοπίστηκαν την Κυριακή 2/11 το πρωί, σε χείμαρρο κάτω από το σημείο της χιονοστιβάδας, μετά από εκτενείς επιχειρήσεις έρευνας με ελικόπτερα, drones και θερμικές κάμερες.

Δύο άτομα που διασώθηκαν—πιθανόν μέλη της δεύτερης ομάδας—μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία στην περιοχή του Μπολτσάνο, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες διάσωσης σταμάτησαν την αναζήτηση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πως έγινε η κατολίσθηση της χιονοστιβάδας

Οι μετεωρολογικές αναφορές δηλώναν ότι ο δείκτης επικινδυνότητας για χιονοστιβάδες το Σάββατο δεν ήταν ασυνήθιστα υψηλός.

Παρά ταύτα, τα ιταλικά μέσα αναφέρουν ως πιθανά αίτια αποκόλληση μεγάλης ποσότητας χιονιού, τοπικές μικρές χιονοστιβάδες ή συσσώρευση χιονιού λόγω ανέμου.

Η διαδρομή που επέλεξε το γκρουπ θεωρείται από ειδικούς ότι δεν ήταν ιδιαίτερα τεχνικά απαιτητική, ωστόσο η έκθεση και το μήκος της έχει ένα βαθμό δυσκολίας ειδικά αν οι ορειβάτες φέρουν βαρύ φορτίο.

Από τα στοιχεία που δημοσιεύουν ιταλικά πρακτορεία, φαίνεται ότι οι τρεις πρώτοι θάνατοι σημειώθηκαν αμέσως, ενώ τα σώματα των δύο άλλων βρέθηκαν με σημαντική απόκλιση στο έδαφος από το αρχικό σημείο που βρίσκονταν όταν τους χτύπησε η χιονοστιβάδα, πιθανόν να είχαν μεταφερθεί από τη ροή της.

Με πληροφορίες από: La Repubblica