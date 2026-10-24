Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε 13 ιταλικές πόλεις για να διαμαρτυρηθούν κατά του υψηλού κόστους ζωής, των χαμηλών μισθών και της φορολογικής επιβάρυνσης. Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Italia in Piazza» («Ιταλία στη Δημόσια Πλατεία»), οργανώθηκε από ομάδες πολιτών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι διοργανωτές χαρακτηρίζουν την κίνηση ως «απολιτική και υπερκομματική», ενώ η δράση εκτάθηκε κυρίως σε μεγάλες πόλεις όπως το Μιλάνο, η Νάπολη, το Τορίνο, η Φλωρεντία, η Ρώμη και η Μπολόνια.

Στιγμές μεγάλης έντασης καταγράφηκαν ζωντανά στον δρόμο, με τη συμμετοχή περαστικών, διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Στο ανωτέρω βίντεο διακρίνονται αστυνομικοί και Καραμπινιέροι, με πλήρη εξάρτυση αντιμετώπισης ταραχών, να επεμβαίνουν για να ακινητοποιήσουν έναν νεαρό άνδρα. Σε κοντινή απόσταση, αρκετοί μάρτυρες καταγράφουν το περιστατικό, ζητώντας ψυχραιμία και εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η επέμβαση.

Εικόνα από τη διαδήλωση στο Μιλάνο

Στο Μιλάνο καταγράφηκε ένταση, αλλά -τουλάχιστον μέχρι τώρα- χωρίς βανδαλισμούς και λεηλασίες και χωρίς την παρείσφρυση βίαιων διαδηλωτών με καλυμμένο το πρόσωπο. Η ένταση κλιμακώθηκε νωρίς, καθώς ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (κροτίδες/μικρές αυτοσχέδιες βόμβες) και καπνογόνα.

Στο μεταξύ ολοκληρώνονται, αυτή την ώρα, οι κινητοποιήσεις που είχαν οργανωθεί σε σειρά ιταλικών πόλεων, με συνθήματα κατά της ακρίβειας και του πολέμου.

Συγκρούσεις στο κέντρο της Ρώμης

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο κέντρο της Ρώμης μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας. Στη Ρώμη, πριν λίγο σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι. Μια μειοψηφία διαδηλωτών, στο τέλος της πορείας κατά της στήριξης της Ιταλίας στους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, πέταξε μπουκάλια και κροτίδες στους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση αντλιών νερού. Η ένταση ξεκίνησε όταν η πορεία, φτάνοντας στο Largo di Santa Susanna, επιχείρησε να συνεχίσει προς τα κυβερνητικά κτήρια. Εκτοξεύτηκαν μπουκάλια εναντίον της αστυνομίας, η οποία απάντησε με τη χρήση οχημάτων εκτόξευσης νερού και δακρυγόνων. Στη συνέχεια, η αστυνομία προχώρησε σε επιθέσεις για να διαλύσει το πλήθος. Νωρίτερα, περίπου πενήντα συμμετέχοντες στην πορεία, είχαν καταφέρει να ανοίξουν μια από τις πύλες εισόδου και να μπουν στο Κολοσσαίο.

Το Ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν, συνολικά, 1.000 περίπου προσαγωγές, ενώ στην Ρώμη εξακριβώθηκαν τα στοιχεία 200 συμμετεχόντων στην αντιπολεμική κινητοποίηση και δυο διαδηλωτές τραυματίσθηκαν.

Εικόνα από τις διαδηλώσεις στη Φλωρεντία

Εικόνα από τις διαδηλώσεις στην Μπολόνια – Ακολούθησαν επεισόδια

Μέσα στις σειρήνες και την ένταση κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στην Μπολόνια, υψώνεται μια συλλογική φωνή, από το πλήθος των διαμαρτυρόμενων: Το «Bella Ciao».

Ένα τραγούδι, χίλιες φωνές. Η διαμαρτυρία συνεχίζεται, παρά τα αστυνομικά μέτρα καταστολής.

Παράλληλα συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς βρίσκονταν για αρκετή ώρα σε εξέλιξη στο κέντρο της Μπολόνια.

Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο Τορίνο

Στην διαδήλωση κατά του πολέμου και της ακρίβειας η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο, μέλη του κοινωνικού κέντρου «Ασκατασούνα» προσπάθησαν να αλλάξουν τη διαδρομή της πορείας που είχε συμφωνηθεί και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων. Στο Τορίνο, ένα βιβλιοπωλείο στον σταθμό Πόρτα Νουόβα υπέστη βανδαλισμούς, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι είσοδοί του μετά την επίθεση.