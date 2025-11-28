Περίπου 100 διαδηλωτές, οι οποίοι έπαιρναν μέρος σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης, στο Τορίνο, παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας La Stampa και μπήκαν στην αίθουσα σύνταξης.

Torino, manifestanti rossi irrompono nella sede de La Stampa, spargendo letame e imbrattando i muri. pic.twitter.com/yOqxi5jFpx — Francesca Totolo (@fratotolo2) November 28, 2025

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους με καλυμμένο το πρόσωπο, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία. Άφησαν, επίσης, κοπριά εξω από την κεντρική είσοδο. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι την Παρασκευή απεργούν και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα γραφεία είναι σχεδόν άδεια.

Attivisti pro Palestina occupano la sede de “La Stampa”. Cori nella redazione vuota. Leggi https://t.co/eL3dsv2eLC pic.twitter.com/3k9uxAbmuk — Lo Spiffero (@lo_spiffero) November 28, 2025

Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο αυτό συμβάν τονίζοντας, μεταξύ άλλων, οτι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας διερωτόμενοι -παράλληλα- για ποιό λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα.

“Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν”, υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.