Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών ξεδίπλωσε σήμερα στη Βενετία ένα πανό καταγγέλλοντας τον πόλεμο που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας, μερικές ώρες πριν από την έναρξη του κινηματογραφικού φεστιβάλ.

Μια εικοσαριά μέλη μιας αριστερής πολιτικής συλλογικότητας της περιφέρειας της Βενετίας ξεδίπλωσαν ένα πανό που έγραφε “Ελεύθερη Παλαιστίνη” (“Free Palestine”) και “Σταματήστε τη γενοκτονία” (“Stop the Genocide”), καθώς και παλαιστινιακές σημαίες μπροστά στο μέγαρο των φεστιβάλ.

Protesters against Israel’s invasion of Gaza held a banner saying “Free Palestine” and “Stop the Genocide” outside the Venice Film Festival’s main building on Wednesday, hours before stars were to walk its red carpet. https://t.co/u4IXpWakz0 pic.twitter.com/LueVfFze57 — AFP News Agency (@AFP) August 27, 2025

“Πρέπει να εκμεταλλευθούμε το ενδιαφέρον για το φεστιβάλ για να τραβήξουμε την προσοχή στην Παλαιστίνη”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζιούλια Κακοπάρντο, μέλος της συλλογικότητας. “Ελπίζουμε ότι και άλλοι θα έρθουν μαζί μας για να σταματήσει η γενοκτονία τώρα”, πρόσθεσε.

All’apertura dell’82esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Lido è al centro di una polemica sempre più accesa sulla Striscia di #Gaza.

Con una lettera firmata da oltre 1.500 tra attori, registi e professionisti del settore, il 22 agosto,… pic.twitter.com/MwuOZM5DFq — RTL 102.5 (@rtl1025) August 27, 2025

Μια μεγαλύτερη διαδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου, με την υποστήριξη περίπου εκατό τοπικών πολιτικών οργανώσεων.

Όπως και στο φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, εκατοντάδες Ιταλοί αλλά και ξένοι καλλιτέχνες υπέγραψαν ανοικτή επιστολή το περασμένο Σαββατοκύριακο ζητώντας από τη Μόστρα να λάβει θέση και να “καταδικάσει” τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε μετά την πρωτόγνωρη πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η συλλογικότητα Venice4Palestine (V4P) κάλεσε το φεστιβάλ να μην αποτελέσει “ένα θλιβερό και κενό βήμα” και να “λάβει ξεκάθαρη και χωρίς αμφισημία θέση”.

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα του ιταλικού κινηματογράφου (όπως ο Ματέο Γκαρόνε ή o Μάρκο Μπελόκιο) και του διεθνούς κινηματογράφου (από τον Κεν Λόουτς μέχρι την Οντρέ Ντιγουάν και τον Έιμπελ Φεράρα).

“Η Μόστρα της Βενετίας δεν είναι προφανώς κλεισμένη σε έναν γυάλινο πύργο” δήλωσε χθες, Τρίτη, σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

Όμως “η Μπιενάλε δεν παίρνει απευθείας πολιτικές θέσεις, δεν κάνει πολιτικές δηλώσεις γιατί είναι ένας πολιτισμικός χώρος διαλόγου, συζήτησης και ανοίγματος”, είπε.

Ο πόλεμος στη Γάζα είναι παρών φέτος στο φεστιβάλ της Βενετίας καθώς μια ταινία που επελέγη για το διαγωνιστικό τμήμα αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στο Λίντο κατά την προβολή της την προσεχή Τετάρτη.

“The Voice of Hind Rajab” (“Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ”) παρουσιάζει την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που σκοτώθηκε στις 19 Ιανουαρίου στη Γάζα μαζί με μέλη της οικογένειάς της στην προσπάθειά τους να φύγουν για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Οι ηχογραφήσεις της φωνής της Χιντ Ρατζίμπ καθώς καλεί για βοήθεια, που χρησιμοποιούνται στην ταινία, προκάλεσαν μεγάλη συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη όταν αποκαλύφθηκαν.