Η ιταλική Δικαιοσύνη έθεσε υπό δικαστική εποπτεία διάρκειας ενός έτους την εγκατεστημένη στη Λιθουανία Revolut Bank UAB, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία μέσω τοπικού υποκαταστήματος και ανήκει στη βρετανική Revolut Group Holdings Ltd.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης των 39 σελίδων που επεξεργάστηκε το Reuters, εντοπίστηκαν «σοβαρές ελλείψεις» στους μηχανισμούς ελέγχου της τράπεζας, οι οποίες επέτρεψαν σε καταδικασμένους μαφιόζους και πρόσωπα που εμπλέκονται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος να διοχετεύουν παράνομα κεφάλαια μέσω των λογαριασμών της.

Η Revolut δεν τελεί υπό ποινική έρευνα και το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητές της στην Ιταλία, χωρίς να επηρεάζεται η παροχή υπηρεσιών λιανικής ή εμπορικής τραπεζικής. Από την πλευρά της, η τράπεζα αναγνώρισε την απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνου, δηλώνοντας ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και υπογραμμίζοντας πως επενδύει διαρκώς στην ενίσχυση των συστημάτων καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Απέκρυψαν χρηματοοικονομικές ροές ύψους 41,9 εκατ. ευρώ

Κατά το διάστημα 2021–2026, οι ανεπαρκείς δικλίδες ασφαλείας επέτρεψαν σε 24 άτομα —τα οποία είτε έχουν ήδη καταδικαστεί είτε τελούν υπό έρευνα— να αποκρύψουν χρηματοοικονομικές ροές συνολικού ύψους 41,9 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους ίδιους υπόπτους, ανταγωνιστικά πιστωτικά ιδρύματα υπέβαλαν 265 αναφορές ύποπτων συναλλαγών, ενώ η Revolut Bank UAB δεν υπέβαλε καμία.

Οι εισαγγελείς και οι δικαστές του Μιλάνου απέδωσαν τη συμπεριφορά της τράπεζας σε «αμέλεια», κρίνοντας πως οι αστοχίες δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μέρος ενός σταθερού μοντέλου διοίκησης που εφαρμοζόταν επανειλημμένα. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα λειτούργησε ως «χρηματοπιστωτική δεξαμενή» για εγκληματίες, αποκτώντας αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της που τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα συμμόρφωσης.

Το χρονοδιάγραμμα της δικαστικής εποπτείας

Όπως και σε αντίστοιχες υποθέσεις στους κλάδους της μόδας και των logistics, η δικαστική εποπτεία έχει προληπτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα, με στόχο την εξυγίανση των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου. Για τον σκοπό αυτό διορίστηκαν δύο δικαστικοί διαχειριστές με ευρείες εξουσίες, οι οποίες ενδέχεται να διευρυνθούν εάν δεν υπάρξει πλήρης συνεργασία.

Βάσει της απόφασης, η Revolut καλείται να υλοποιήσει ένα σχέδιο αποκατάστασης 15 σημείων. Εντός πέντε ημερών οφείλει να ορίσει εσωτερικό σύνδεσμο επικοινωνίας και εντός 60 ημερών να καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης.

Αντίστοιχα, οι δικαστικοί διαχειριστές θα υποβάλουν προκαταρκτική έκθεση σε 30 ημέρες και συνολική αξιολόγηση των ελέγχων κατά του ξεπλύματος χρήματος σε 90 ημέρες, ενώ η εφαρμογή του μέτρου θα αξιολογείται περιοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο έλεγχος στα κρυπτονομίσματα και το ρυθμιστικό ιστορικό

Η δικαστική παρέμβαση αποτελεί συνέχεια ελέγχου που διενήργησε το 2024 η οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) στη Revolut Digital Assets Europe, την οντότητα που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων στην Ευρώπη.

Η έκθεση του Δεκεμβρίου 2024 κατέγραψε πάνω από ένα εκατομμύριο παραβάσεις κανόνων δέουσας επιμέλειας και διατήρησης δεδομένων, καθώς και 60 παραλείψεις επισήμανσης ύποπτων συναλλαγών. Ο φάκελος βρίσκεται στο ιταλικό υπουργείο Οικονομίας, το οποίο εξετάζει διοικητικές κυρώσεις, χωρίς να έχει κινήσει ακόμη επίσημη διαδικασία, καθώς η προθεσμία ενστάσεων της εταιρείας εκπνέει το 2027.

Παρά τη ραγδαία άνοδό της από το 2015 —με αποτίμηση στα 115 δισ. δολάρια, πάνω από 50 εκατ. πελάτες παγκοσμίως και περισσότερους από 5 εκατ. στην Ιταλία, όπου αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο τραπεζικό πάροχο— η Revolut έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα ρυθμιστικές προκλήσεις.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο χρειάστηκε τρία χρόνια για να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια λόγω ζητημάτων στους εταιρικούς της λογαριασμούς, ενώ στην Ιταλία της επιβλήθηκε τον Απρίλιο πρόστιμο 11,5 εκατ. ευρώ από την αρχή ανταγωνισμού και τον Σεπτέμβριο βρέθηκε στο στόχαστρο κριτικής έπειτα από ακούσια αποστολή στοιχείων πελατών σε χάκερ.