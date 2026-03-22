Πάνω από πενήντα εκατομμύρια Ιταλοί πολίτες καλούνται σήμερα και αύριο να αποφασίσουν σε δημοψήφισμα για μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση στον τομέα της δικαιοσύνης.

Το αποτέλεσμα θα είναι έγκυρο ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, καθώς δεν απαιτείται η συμμετοχή του 50% συν ένα των εκλογέων.

Οι κάλπες άνοιξαν σήμερα στις 7 το πρωί και κλείνουν στις 11 το βράδυ, ενώ αύριο η ψηφοφορία συνεχίζεται έως τις 3 το απόγευμα.

Τι αλλάζει στη δικαιοσύνη

Η μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο με ποσοστό χαμηλότερο των δύο τρίτων, προβλέπει τρεις βασικές αλλαγές.

Πρώτον, οι δικαστές δεν θα μπορούν πλέον να αλλάζουν ρόλο και να μεταπηδούν από δικαστές σε εισαγγελείς και αντίστροφα.

Δεύτερον, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διασπάται σε δύο μικρότερα όργανα.

Τρίτον, η αρμοδιότητα για την επιβολή κυρώσεων σε δικαστές που υποπίπτουν σε σφάλματα ανατίθεται σε νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Κυβέρνηση εναντίον αντιπολίτευσης

Η κυβερνητική συμμαχία (σ.σ. Αδελφοί της Ιταλίας, Λέγκα, Φόρτσα Ιτάλια) ζητά το «ναι», επικαλούμενη την ανάγκη περιορισμού της πολιτικοποίησης της δικαιοσύνης. «Πρόκειται για μια λογική μεταρρύθμιση για να εκσυγχρονίσουμε τη χώρα και να δώσουμε έμφαση στην αξιοκρατία», δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Αντίθετα, η αντιπολίτευση που αποτελείται από το Δημοκρατικό Κόμμα, Πέντε Αστέρες, Ιταλική Αριστερά, Οικολόγοι, καλεί σε «όχι», προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υποτάξει τη δικαστική εξουσία.

«Δεν πρόκειται για υπόθεση δεξιάς ή αριστεράς, διακυβεύεται το ίδιο το Σύνταγμα», τόνισε η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν.

Ένα δημοψήφισμα με συμβολικό βάρος

Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η σημερινή ψηφοφορία ξεπερνά τα στενά όρια της δικαστικής μεταρρύθμισης. Στην πράξη, λειτουργεί ως δημοψήφισμα εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μελόνι, δύο χρόνια πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ