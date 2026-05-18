Διπλωματική παρέμβαση προς την κυβέρνηση του Ισραήλ πραγματοποίησε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των Ιταλών υπηκόων που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla», με τον επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας να υπογραμμίζει την ανάγκη να τύχουν πλήρους σεβασμού τα δικαιώματα των πολιτών της χώρας του και να αφεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν, υπενθυμίζοντας ότι ανάλογη διαχείριση είχε υπάρξει και πριν από λίγες εβδομάδες σε παρόμοιο περιστατικό.

Όπως διευκρίνισε ο Αντόνιο Ταγιάνι, το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την υπόθεση από την περασμένη νύχτα, έχοντας κινητοποιήσει άμεσα τις πρεσβείες της Ιταλίας τόσο στο Τελ Αβίβ όσο και στην Κύπρο.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι Ιταλοί πολίτες που βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης ανέρχονται σε εννέα. Ο Ιταλός υπουργός κατέληξε στέλνοντας ένα σαφές και αυστηρό μήνυμα προς το Ισραήλ, τονίζοντας ότι είναι υποχρέωση των ισραηλινών αρχών να μεριμνήσουν για την τήρηση των διεθνών κανόνων και του διεθνούς δικαίου.