Σε μια εντυπωσιακή υποβρύχια επιχείρηση συντήρησης προχώρησαν οι ιταλικές αρχές στις 21 Ιουλίου, προστατεύοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία της Μεσογείου.

Ειδικές ομάδες δυτών από την Ακτοφυλακή, την Αστυνομία, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πυροσβεστική βούτηξαν σε βάθος 17 μέτρων στα ανοιχτά του Σαν Φρουτουόσο στη Λιγουρία, προκειμένου να καθαρίσουν το εμβληματικό χάλκινο άγαλμα του «Χριστού της Αβύσσου».

Χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία νερού υπό πίεση, απομάκρυναν τους θαλάσσιους οργανισμούς χωρίς να προκαλέσουν φθορές στο ιστορικό έργο.

Βίντεο αποτυπώνει την υποβρύχια επιχείρηση καθαρισμού του ιστορικού αγάλματος:

Ένα μνημείο φτιαγμένο από λιωμένα κανόνια και μετάλλια

Το άγαλμα, ύψους 2,5 μέτρων, τοποθετήθηκε στον βυθό το 1954 και αποτελεί έργο του Ιταλού γλύπτη Guido Galletti.

Η ιστορία της κατασκευής του φέρει βαθύ συμβολισμό:

Φιλοτεχνήθηκε από λιωμένα μέταλλα μεταλλίων, κανονιών και τμημάτων πολεμικών πλοίων. Δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σήμερα, ο «Χριστός της Αβύσσου», με τα χέρια υψωμένα προς την επιφάνεια σε στάση ευλογίας, συνεχίζει να αποτελεί παγκόσμιο πόλο έλξης για χιλιάδες αυτόνομους δύτες και λάτρεις της υποβρύχιας εξερεύνησης.

Βίντεο δείχνει τον «Χριστό της Αβύσσου»:

Christ of the Abyss, San Fruttuoso – Italy ✨ https://t.co/FmgpRIj50w pic.twitter.com/TgDpbOepfA — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) April 20, 2025

Η συναρπαστική ιστορία του υποβρύχιου αγάλματος στη Μεσόγειο και τα αντίγραφά του στον κόσμο

Το αυθεντικό χάλκινο άγαλμα, ύψους 2,5 μέτρων, τοποθετήθηκε στη θάλασσα στις 22 Αυγούστου 1954, σε βάθος περίπου 17 μέτρων.

Η ιδέα ανήκε στον Ιταλό δύτη Duilio Marcante, ο οποίος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Dario Gonzatti, του πρώτου Ιταλού που χρησιμοποίησε εξοπλισμό SCUBA, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο συγκεκριμένο σημείο το 1947.

Το έργο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Guido Galletti και απεικονίζει τον Ιησού Χριστό με το κεφάλι και τα χέρια στραμμένα προς τον ουρανό, προσφέροντας ευλογία ειρήνης στους ναυτικούς και τους δύτες.

Η ζημιά από άγκυρα και η μεγάλη αποκατάσταση του 2003

Με την πάροδο των δεκαετιών, η συσσώρευση θαλάσσιων οργανισμών, η ανάπτυξη καρκινοειδών και η φυσική διάβρωση αλλοίωσαν την επιφάνεια του αγάλματος.

Παράλληλα, μια άγκυρα πλοίου προκάλεσε σοβαρή ζημιά, αποκόπτοντας το ένα του χέρι.

Για τους λόγους αυτούς, το άγαλμα ανασύρθηκε από τη θάλασσα το 2003 προκειμένου να υποβληθεί σε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης.

Αφού αποκαταστάθηκε πλήρως το αποκομμένο μέλος και καθαρίστηκε το μέταλλο, ο «Χριστός της Αβύσσου» επέστρεψε στον βυθό πάνω σε μια νέα, ασφαλέστερη βάση στις 17 Ιουλίου 2004.

Τα αντίγραφα του αγάλματος ανά τον κόσμο

Η παγκόσμια απήχηση του μνημείου οδήγησε στη δημιουργία και τοποθέτηση αντιγράφων από το ίδιο αρχικό καλούπι σε διάφορα γωνιές του πλανήτη: