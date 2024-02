Τέσσερα τρακτέρ έφτασαν σήμερα (09/02) το μεσημέρι στο κέντρο της Αιώνιας Πόλης, όπως είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη το βράδυ, και διέσχισαν κεντρικούς δρόμους κοντά στο Κολοσσαίο, τον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι και τον χώρο του πρώην ρωμαϊκού σταδίου Τσίρκο Μάσιμο.

Πρόκειται για συμβολική διαμαρτυρία, αλλά και για σαφές αίτημα προς την κυβέρνηση της Ρώμης, να αρχίσει διάλογο με τους διαδηλωτές.

Σήμερα το βράδυ θα οργανωθεί κινητοποίηση, πάντα με τρακτέρ, στον περιφερειακό δρόμο γύρω από την Αιώνια Πόλη. Όπως υπογραμμίζουν οι αγρότες, καταβάλλεται προσπάθεια με στόχο να μπορέσει να περιοριστεί, όσο γίνεται περισσότερο, η ταλαιπωρία των πολιτών.

