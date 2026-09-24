Δέσμη μεταρρυθμίσεων για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενέκρινε η ιταλική κυβέρνηση υπό την Τζόρτζια Μελόνι. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνεται η θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου στην παρουσία αλλοδαπών μαθητών στις τάξεις, καθώς και η ρητή απαγόρευση της μπούρκας εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Βάσει των νέων ρυθμίσεων, το ποσοστό των παιδιών με αλλοδαπή καταγωγή δεν θα δύναται να ξεπερνά το 30% ανά σχολικό τμήμα. Από τον συγκεκριμένο περιορισμό, εξαιρούνται όσοι μαθητές έχουν φοιτήσει σε ιταλικό νηπιαγωγείο ή έχουν ολοκληρώσει τις δύο πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα.

Επιπλέον κονδύλια και διαχείριση υπεράριθμων

Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή από την ερχόμενη σχολική χρονιά. Για τα σχολεία που συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά αλλοδαπού μαθητικού πληθυσμού, προβλέπεται η δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης για τη διοργάνωση ειδικών τμημάτων εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας. Σε περιπτώσεις υπεράριθμων μαθητών, η διοίκηση υποχρεούται να μεριμνήσει για τη μεταφορά τους σε γειτονικές σχολικές μονάδες κοντά στον τόπο διαμονής τους.

Υποχρεώσεις γονέων και διοικητικά πρόστιμα

Πέραν της απαγόρευσης κάλυψης του προσώπου (μπούρκα), καθίσταται πλέον υποχρεωτική η παρακολούθηση μαθημάτων ιταλικής γλώσσας από αλλοδαπούς γονείς, εφόσον τα παιδιά τους παρουσιάζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Η μη συμμόρφωση με τους δύο αυτούς κανόνες συνεπάγεται την επιβολή χρηματικών κυρώσεων, οι οποίες κυμαίνονται από 200 έως 1.000 ευρώ.

Σε δηλώσεις της, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τις αποφάσεις απόλυτα λογικές, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ουσιαστική ένταξη, ο σεβασμός στους νόμους και η εξάλειψη των φαινομένων περιθωριοποίησης στις τάξεις, ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, επικαλέστηκε διεθνείς μελέτες και συστάσεις του ΟΟΣΑ, επισημαίνοντας ότι η ενεργός εμπλοκή των γονέων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής εικόνας των μαθητών.