Στόχος μιας καλά οργανωμένης διάρρηξης έγινε το ιστορικό ανάκτορο της Βενάρια Ρεάλε, στα περίχωρα του Τορίνο στην Ιταλία, από το οποίο εκλάπησαν 26 πολύτιμα χρυσά ρολόγια τσέπης του 18ου αιώνα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 150.000 ευρώ.

Τουλάχιστον τρεις κουκουλοφόροι κατάφεραν να εισβάλουν στο μπαρόκ συγκρότημα λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, παραβιάζοντας την προθήκη στην Αίθουσα Ακροάσεων του Δούκα της Σαβοΐας, παρά τη λειτουργία των συστημάτων συναγερμού και την παρουσία ένοπλων φρουρών.

Η εισβολή των κουκουλοφόρων στην αίθουσα του Δούκα της Σαβοΐας

Οι δράστες κατευθύνθηκαν στοχευμένα στον κύριο όροφο του συγκροτήματος και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Ακροάσεων του Δούκα της Σαβοΐας, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς χώρους του μπαρόκ μνημείου, που βρίσκεται αμέσως μετά τη Μεγάλη Πινακοθήκη του αρχιτέκτονα Φίλιπο Γιουβάρα.

Εκεί, αφού παραβίασαν την ειδική προθήκη, αφαίρεσαν 26 πολύτιμα ρολόγια τσέπης του 18ου αιώνα, αγγλικής και γαλλικής κατασκευής, φιλοτεχνημένα από χρυσό και σμάλτο.

Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και τις έρευνες των Αρχών

Η κλοπή προκάλεσε σοκ στις ιταλικές Αρχές, καθώς πραγματοποιήθηκε σε έναν χώρο με αυστηρότατα πρωτόκολλα προστασίας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο φορέας διαχείρισης των Βασιλικών Κατοικιών της Σαβοΐας επιβεβαίωσε ότι:

Όλοι οι συναγερμοί και τα συστήματα ασφαλείας βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία.

Στον χώρο υπήρχαν ένοπλοι φρουροί την ώρα της εισβολής.

Η δράση των κουκουλοφόρων έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας, το οπτικό υλικό των οποίων αναλύεται εξονυχιστικά από τους ερευνητές. Οι Αρχές εξετάζουν αν οι δράστες είχαν εσωτερική πληροφόρηση ή γνώριζαν εκ των προτέρων τη διαρρύθμιση και τις τυφλές γωνίες των συστημάτων παρακολούθησης.

Η ιστορική συλλογή Ακορνέρο

Τα 26 κλεμμένα ρολόγια αποτελούσαν μέρος μιας σπάνιας ιστορικής συλλογής, η οποία είχε περιέλθει στην κατοχή του ανακτόρου το 2012, έπειτα από δωρεάν παραχώρηση των κληρονόμων του Τζόρτζιο Ακορνέρο.

Στον ίδιο εκθεσιακό χώρο φυλάσσονταν και 24 ιστορικές ταμπακιέρες, τις οποίες οι διαρρήκτες άφησαν ανέπαφες, εστιάζοντας αποκλειστικά στα χρυσά ρολόγια.

Αν και η διοίκηση του ανακτόρου διευκρίνισε ότι τα αντικείμενα καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η ανεπανόρθωτη απώλεια αφορά την πολιτιστική και ιστορική τους αξία, καθώς αποτελούσαν μοναδικά δείγματα της υψηλής ωρολογοποιίας του 18ου αιώνα.