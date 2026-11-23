«Αυτή τη φορά η δικαιοσύνη απέτυχε», δήλωσε ο Κάρλο Νόρντιο στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης στο Τρεβίζο της βόρειας Ιταλίας.

Ο Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε σε μια δικαστική πλάνη και συγκεκριμένα τη φυλάκιση για 12 χρόνια και δέκα μήνες μιας αθώας γυναίκας, της Μόνικα Μπουζέτο, μιας μικρόσωμης γυναίκας 64 ετών σήμερα, η οποία είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της γειτόνισσάς της, της 87χρονης, Λίντα Τάφι Πάμιο.

Δεν ήταν εκείνη η δολοφόνος και στη δεύτερη δίκη το Εφετείο του Τρέντο την αθώωσε πλήρως, λόγω μη τέλεσης της πράξης και την αποφυλάκισε.

Σε αυτή την έρευνα, η οποία όπως είχε γίνει γρήγορα αντιληπτό, «έμπαζε νερά» από παντού, ο Κάρλο Νόρντιο υπήρξε ο τελικός αποδέκτης στην Εισαγγελία. Τότε, ήταν αναπληρωτής Εισαγγελέας στη Βενετία.

Μάλιστα, είχε προβεί σε κατηγορηματικές δηλώσεις στα τοπικά δελτία ειδήσεων: «Η σύλληψη του δεύτερου προσώπου δεν απαλλάσσει την Μπουζέτο, τα στοιχεία που οδήγησαν στην πρώτη καταδίκη δεν έχουν αλλάξει. Η υπόθεση είναι ότι οι δύο γυναίκες έδρασαν από κοινού».

Ήταν μαζί στη δολοφονία της ηλικιωμένης, εννοούσε, η καθ’ ομολογίαν ένοχη Σουζάνα «Μίλι» Λατσαρίνι με τη Μόνικα Μπουζέτο. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, η Μόνικα Μπουζέτο ήταν αθώα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Στις 20 Δεκεμβρίου του 2012, η 87χρονη Λίντα Τάφι Πάμιο δολοφονήθηκε άγρια μέσα στο διαμέρισμά της στο Μέστρε της Βενετίας έπειτα από ληστεία. Δύο χρόνια αργότερα, στις 30 Ιανουαρίου του 2014, συνελήφθη η γειτόνισσα της γυναίκας.

Έπειτα από έρευνα της Εισαγγελίας της Βενετίας, με επικεφαλής τότε τον αναπληρωτή Εισαγγελέα Κάρλο Νόρντιο, συνελήφθη η γειτόνισσα του θύματος, Μόνικα Μπουζέτο, νοσηλεύτρια.

Το βασικό «ενοχοποιητικό» στοιχείο εναντίον της ήταν ένα χρυσό κολιέ που βρέθηκε στο σπίτι της, πάνω στο οποίο εντοπίστηκε γενετικό υλικό της 87χρονης, το οποίο, όπως αποδείχθηκε χρόνια αργότερα, προήλθε από επιμόλυνση κατά τη φύλαξη και εξέταση των πειστηρίων.

Η πρώτη καταδίκη και η μεγάλη ανατροπή

Η Μπουζέτο καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη 24 ετών και 6 μηνών.

Στα τέλη του 2015, η αστυνομία συνέλαβε στο Μέστρε μια άλλη γυναίκα, τη Σουζάνα «Μίλι» Λατσαρίνι, για τη δολοφονία μιας άλλης ηλικιωμένης. Η Λατσαρίνι ομολόγησε πως εκείνη σκότωσε και την 87χρονη Λίντα Τάφι Πάμιο.

Αρχικά δήλωσε ότι έδρασε μόνη της, όμως στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή της και ανέφερε την Μπουζέτο, υποστηρίζοντας ότι μπήκε κι εκείνη στο σπίτι την ώρα του φόνου από την ανοιχτή πόρτα. Παρά το γεγονός ότι οι δύο γυναίκες δεν γνωρίζονταν καν, η Εισαγγελία επέμενε στην ενοχή της Μπουζέτο.

Το 2018, ενώ η Λατσαρίνι καταδικάστηκε σε 30 χρόνια κάθειρξη, η Μόνικα Μπουζέτο καταδικάστηκε επίσης στο Εφετείο της Βενετίας σε ισόβια, ποινή που αργότερα μειώθηκε από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο σε 25 χρόνια κάθειρξη.

Η πρώτη αίτηση αναθεώρησης της δίκης απορρίφθηκε. Ωστόσο, οι δικηγόροι της Μπουζέτο υπέβαλαν δεύτερη αίτηση, αξιοποιώντας μια καθοριστική ανακάλυψη δημοσιογράφων της γνωστής ιταλικής εκπομπής «Le Iene».

Βρήκαν οικογενειακές φωτογραφίες της νεκρής 87χρονης, στις οποίες φαινόταν καθαρά ότι το κολιέ που φορούσε το θύμα (μήκους 70 εκατοστών) ήταν εντελώς διαφορετικό και πολύ μακρύτερο από εκείνο που είχε κατασχεθεί στο σπίτι της Μπουζέτο (μήκους 58 εκατοστών).

Παράλληλα, ανεξάρτητοι ερευνητές απέδειξαν την επιμόλυνση του DNA.

Στις 13 Νοεμβρίου του 2026 ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Το Εφετείο του Τρέντο έκανε δεκτή τη δεύτερη αναθεώρηση της δίκης, ακύρωσε τη καταδίκη, αθώωσε πλήρως την 64χρονη σήμερα Μόνικα Μπουζέτο και διέταξε την άμεση αποφυλάκισή της, έπειτα από 12 χρόνια και 10 μήνες άδικης κράτησης.