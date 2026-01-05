Η ώρα των ηλεκτρονικών πληρωμών στις εκκλησίες έφτασε

Ήδη η Βασιλική της Santa Maria στο Trastevere στη Ρώμη έχει εισαγάγει ένα σύστημα δωρεών μέσω POS, επιτρέποντας στους πιστούς να αφήνουν μια προσφορά χρησιμοποιώντας την χρεωστική τους κάρτα, την πιστωτική τους κάρτα ή το smartphone τους, όπως ακριβώς συμβαίνει σε καταστήματα ή δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, η πρωτοβουλία πηγάζει από την ανάγκη προσαρμογής σε νέες συνήθειες πληρωμών, που προσανατολίζονται όλο και περισσότερο προς την ψηφιακή τεχνολογία.

Πολλοί επισκέπτες, ιδίως τουρίστες και νέοι, δεν έχουν πλέον μετρητά μαζί τους και διακινδύνευσαν να παραιτηθούν από μια παραδοσιακή χειρονομία, όπως η δωρεά. Εξ’ ου και η απόφαση να εγκατασταθούν απλές και εύχρηστες ηλεκτρονικές συσκευές, τοποθετημένες σε ιδιαίτερα ορατά σημεία σε όλη την εκκλησία.

«Πλήρωσα με το κινητό μου τηλέφωνο», λένε ορισμένοι από τους πιστούς που έχουν ήδη δοκιμάσει το νέο σύστημα. Σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, μπορούν να επιλέξουν το επιθυμητό ποσό και να ολοκληρώσουν τη δωρεά κρατώντας την κάρτα ή το smartphone τους κοντά στο τερματικό POS, χωρίς να εισάγουν μετρητά και με απόλυτη ασφάλεια.

Η εισαγωγή του τερματικού POS στην εκκλησία δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση των παραδοσιακών μεθόδων πληρωμής, αφήνοντας τους πιστούς ελεύθερους να επιλέξουν. Οι δωρεές που συλλέγονται θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση της εκκλησίας, τις δραστηριότητες της ενορίας και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης.

Πηγή: Rainews