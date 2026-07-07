Στα χέρια των Ιταλικών Αρχών βρίσκονται το τελευταίο 24ωρο δύο άτομα που συνελήφθησαν στη Ρώμη για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα.

Ο κύριος ύποπτος, ένας 59χρονος πρώην υπάλληλος του τομέα πληροφοριών της Ιταλίας κατηγορείται ότι ασκούσε κατασκοπευτική δραστηριότητα έναντι χρηματικής αμοιβής για λογαριασμό ενός φερόμενου ως πράκτορα των Ρωσικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, ο οποίος καλυπτόταν από διπλωματική ασυλία στην Ιταλία.

Όπως αναφέρουν Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, ο άνδρας αποκτούσε πληροφορίες μέσω έξι πηγών, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία στρατιωτικοί, οι οποίοι τελούν όλοι υπό έρευνα.

Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, υπάρχουν άλλοι πέντε ύποπτοι που εμπλέκονται στην έρευνα για κατασκοπεία υπέρ των ρωσικών υπηρεσιών, η οποία συντονίζεται από την αναπληρώτρια Εισαγγελέα της Στρατιωτικής Εισαγγελίας της Ρώμης, Αντονέλα Μασάλα, τον Στρατιωτικό Εισαγγελέα Ενρίκο Πελούσο και την αντεισαγγελέα της Εισαγγελίας της Ρώμης, Λουτσία Λότι.

Οι πέντε, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων στρατιωτικών, ερευνώνται, κατά περίπτωση, για «προμήθεια ειδήσεων που αφορούν την ασφάλεια του Κράτους», «πολιτική ή στρατιωτική κατασκοπεία», «αποκάλυψη κρατικών μυστικών» και «αποκάλυψη πληροφοριών, των οποίων η δημοσιοποίηση έχει απαγορευθεί».

Η έρευνα των Ιταλικών υπηρεσιών ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες παρακολούθησης, ελέγχου, εντοπισμού και έρευνες, συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακών ερευνών.

Οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται υπεύθυνοι, κατά περίπτωση, για «κατασκοπεία πληροφοριών των οποίων η δημοσιοποίηση έχει απαγορευθεί», «αποκάλυψη πληροφοριών των οποίων η δημοσιοποίηση έχει απαγορευθεί» και «παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό ή τηλεματικό σύστημα».

Κροζέτο : Μηδενική ανοχή σε όσους θέτουν σε κίνδυνο την Ιταλία

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή, ακόμη περισσότερο όταν εμπλέκονται άτομα με θέσεις ευθύνης, απέναντι σε όσους υπονομεύουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Δημοκρατίας. Η προστασία της εθνικής ασφάλειας, των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των θεσμών αποτελεί πρωταρχικό συμφέρον του Κράτους και δεν επιδέχεται καμία μορφή υπαναχώρησης», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Guido Crosetto. Παράλληλα, συνεχάρη τη δικαιοσύνη και τους ανακριτές για την επιχείρηση σχετικά με τη φερόμενη κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Η Άμυνα -πρόσθεσε- θα υιοθετήσει «κάθε περαιτέρω πρωτοβουλία για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δομών της».

«Χάρη στην Εισαγγελία της Ρώμης και των Ιταλικών υπηρεσιών, το Κράτος καθιστά σαφές σε όλους, ποια είναι η πραγματική στάση της Ρωσίας απέναντί μας. Αυτό που προκύπτει ξεκάθαρα από τα γεγονότα, είναι ένας καθημερινός υβριδικός πόλεμος, ένας διαρκής λανθάνων πόλεμος, με σκοπό την αποδυνάμωση των θεσμών μας, των συμμαχιών μας και της ασφάλειάς μας. Είναι η κορυφή ενός γιγαντιαίου παγόβουνου, ο υβριδικός πόλεμος, αποτελούμενος από εξωτερικούς εχθρούς και εσωτερικούς προδότες που είναι έτοιμοι να πουλήσουν το έθνος τους για χρήματα, για εξουσία ή για προσωπικό συμφέρον. Σήμερα το Κράτος πλήττει ορισμένους από αυτούς, αλλά η σύγκρουση είναι συνεχής και αδιάκοπη», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Ποιοι έχουν συλληφθεί και ποιοι εμπλέκονται

Όσον αφορά στους συλληφθέντες, ο πρώτος είναι συνταξιούχος πάνω από δέκα χρόνια, με καταγωγή από το Σάσσαρι. Έχει μακρύ βιογραφικό, πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις, και είναι ο συγγραφέας της «Θεωρίας για το Πληροφοριακό Κεφάλαιο». Έχει εκπαιδευτεί στη Σχολή του ΝΑΤΟ στο Όμπεραμεργκαου της Γερμανίας, έχει συμμετάσχει σε διεθνείς ασκήσεις του ΝΑΤΟ (Unified Blade) , ενώ είχε εξειδικευτεί στη μεθοδολογία της κατασκοπείας και της αντικατασκοπείας. Είναι πρώην στέλεχος της AISI (Ιταλική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας) και πρώην καραμπινιέρος.

Ο δεύτερος είναι 59 ετών, με καταγωγή από τη Ματέρα. Είναι επίσης συνταξιούχος, πρώην στέλεχος της AISI και πρώην καραμπινιέρος.

Όσο αφορά στους υπόλοιπους πέντε υπό έρευνα όπως έχει γίνει γνωστό, ο πρώτος είναι 46 ετών, από τη Φότζια, ο δεύτερος 47 ετών, από τη Φότζια, ο τρίτος 55 ετών, από το Μπάρι, ο τέταρτος 57 ετών, από τη Μεσσήνη, και ο πέμπτος 69 ετών, από το Μπάρι.