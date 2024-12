Οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών σε αλπινιστές καταβάλλουν αδιάκοπες προσπάθειες για τη διάσωση της 32χρονης Ιταλίδας Οτάβια Πιάνα, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του σπηλαίου «Αμπίσο Μπουένο Φορτένο», στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Μπέργκαμο.

Το περασμένο Σάββατο, η Πιάνα έπεσε από ύψος πέντε μέτρων, ενώ ήδη βρισκόταν μέσα στο σπήλαιο και τραυματίστηκε στο γόνατο, στο πρόσωπο και στα πλευρά. Οι διασώστες κατάφεραν τη Δευτέρα (16/12) να την προσεγγίσουν και, στη συνέχεια, να την τοποθετήσουν σε φορείο, το οποίο έχει συνδεθεί με ατσάλινο νήμα. Υπολογίζεται, όμως, ότι για να ολοκληρωθεί η όλη επιχείρηση διάσωσης θα χρειαστούν περίπου άλλες 48 ώρες.

Proseguono le operazioni per riportare in superficie Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata in una grotta di Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo pic.twitter.com/S4ePi69l8L

— Tg3 (@Tg3web) December 16, 2024