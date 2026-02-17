Προειδοποιήσεις για χιονοστιβάδες έχουν τεθεί σε ισχύ σε όλη την κοιλάδα της Αόστα, στη βορειοδυτική Ιταλία, μετά τις έντονες χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Στις 16 Φεβρουαρίου, σημειώθηκε χιονοστιβάδα πάνω από το Κουρμαγιέρ και ένα σύννεφο χιονιού, που εκτοξεύτηκε με μεγάλη ταχύτητα από τη χιονοστιβάδα σε μεγάλο υψόμετρο, έφτασε στην πόλη, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία.

Έχουν αναφερθεί πολλές χιονοστιβάδες σε διάφορα σημεία στην περιοχή, όπου το επίπεδο κινδύνου αναφέρεται ως «υψηλό», αλλά δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός προς το παρόν.

