H Eισαγγελία της Ρώμης ανακοίνωσε την διεξαγωγή έρευνας σε βάρος του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής αΑφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς, για την υπόθεση των δυο αποστολών της Global Sumud Flottilla.

H έρευνα αφορά συνολικά δώδεκα άτομα που θεωρούνται μέρος της ιεραρχίας της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ, τα οποία σχεδίασαν και εφήρμοσαν τις επιχειρήσεις κατά των ακτιβιστών της Flottilla.

Όπως υπογραμμίζεται, ανάλογες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στα πλαίσια αυτά εχει ξεκινήσει στενή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών.

Η έρευνα της Εισαγγελίας της ιταλικής πρωτεύουσας συμπεριλαμβάνει στοιχεία για το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων ασφάλειας στα πλοιάρια των ακτιβιστών, για τις ταπεινωτικές συνθήκες κράτησης τους και την καταστρατήγηση του δικαιώματος υπεράσπιστης των συλληφθέντων.

Σύμφωνα με τους Εισαγγελείς, «το ρεσάλτο δεν σεβάστηκε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και πραγματοποιήθηκε έξω από τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ ».

Η Εισαγγελία της Ρώμης, τέλος, αναφέρει πως «σε ότι αφορά τις συνθήκες κράτησης και την ταπείνωση των συμμετεχόντων στην δράση του στολίσκου, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τις αυθαιρεσίες σε βάρος των μελών του, σε κάθε φάση της αποστολής ».