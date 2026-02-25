Σχεδόν 2.500 εξαρτήματα στρατιωτικών αεροσκαφών έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς από τα στρατιωτικά αποθέματα της Difesa, όπως αποκαλύπτει η ιταλική Repubblica.

Δεν είναι απλές βίδες αλλά στρατηγικά εξαρτήματα στρατιωτικών αεροσκαφών

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτεται, δεν πρόκειται για βίδες και άλλα δευτερεύοντα εξαρτήματα αλλά για στρατηγικά εξαρτήματα που προορίζονται για τα Tornado, τα AMX και τα C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, του αεροσκάφους τακτικής μεταφοράς της Aeronautica.

Τα εξαρτήματα λείπουν από τις αποθήκες και τα μητρώα της βάσης του Μπρίντιζι, όπου η συντήρηση είχε ανατεθεί στην Ge Avio (θυγατρική της αμερικανικής GE Aviation). Η εξαφάνιση φέρεται να συνέβη μεταξύ 2021 και 2023. Μάλιστα, η αξία τους υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών

Η Εισαγγελία της Ρώμης και η Στρατιωτική Εισαγγελία ερευνούν δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων στρατηγοί, ανώτατα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Η υπόθεση αφορά στο αδίκημα της υπεξαίρεσης: κατάχρηση ή οικειοποίηση δημόσιων αγαθών.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την ιταλική κοινή γνώμη, καθώς προκαλεί ανησυχία όχι μόνο για την ασφάλεια της χώρας αλλά και για την αξιοπιστία του ίδιου του στρατιωτικού μηχανισμού.

Με πληροφορίες από repubblica