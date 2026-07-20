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Σε μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση κατά της νεανικής εγκληματικότητας και των συμμοριών ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές στην Ιταλία, σαρώνοντας 44 περιφέρειες της χώρας.

Περισσότεροι από χίλιοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εφόδους σε κομβικά σημεία μεγάλων πόλεων, όπως η Ρώμη, το Μιλάνο και η Νάπολη, προχωρώντας στη σύλληψη 47 ανηλίκων και 492 ενηλίκων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν εκατοντάδες κιλά ναρκωτικών, όπλα, μαχαίρια και πάνω από 300.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ «μπλοκαρίστηκαν» εκατοντάδες λογαριασμοί στα social media που προωθούσαν τη βία.

Βίντεο από τις Αστυνομικές επιχειρήσεις σε πόλεις της Ιταλίας:

Σαρωτικοί έλεγχοι σε 44 περιφέρειες και 500 συλλήψεις

Στην επιχείρηση-μαμούθ επιστρατεύτηκαν περισσότεροι από 1.000 άνδρες της ιταλικής αστυνομίας, οι οποίοι έδρασαν ταυτόχρονα σε 44 περιφέρειες.

Το κύριο βάρος των ελέγχων έπεσε στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως το Μιλάνο, η Ρώμη, η Φλωρεντία, η Νάπολη, καθώς και το Παλέρμο και η Κατάνη στη Σικελία.

Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν περιοχές υψηλής παραβατικότητας:

Στέκια διακίνησης ναρκωτικών και σημεία με έντονη νυχτερινή ζωή.

Εμπορικά κέντρα, δημόσια πάρκα και πολυσύχναστες πλατείες.

Δρόμοι και περιοχές γύρω από κομβικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Ο απολογισμός των εφόδων είναι εντυπωσιακός, καθώς συνελήφθησαν 47 ανήλικοι και 492 ενήλικες, ενώ συνολικά ασκήθηκαν 954 ποινικές διώξεις.

Βαρύς οπλισμός, κιλά ναρκωτικών και 300.000 ευρώ

Κατά τη διάρκεια των εξονυχιστικών ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τεράστιες ποσότητες παράνομων ουσιών και επικίνδυνου οπλισμού:

Πάνω από 700 κιλά ναρκωτικών ουσιών .

. 49 περίστροφα και 87 μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

και ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Περισσότερα από 000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

«Ψηφιακός αφοπλισμός» στα social media

Η επιχείρηση των ιταλικών αρχών δεν περιορίστηκε μόνο στους δρόμους, αλλά επεκτάθηκε και στον ψηφιακό κόσμο, όπου οι συμμορίες ανηλίκων στρατολογούν μέλη και επιδεικνύουν την παράνομη δράση τους.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας εντόπισαν και έθεσαν εκτός λειτουργίας 931 προσωπικά προφίλ στο διαδίκτυο.

Μέσω των συγκεκριμένων λογαριασμών γινόταν συστηματική προώθηση της σωματικής βίας, επίδειξη οπλισμού και ωραιοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς, με τις αρχές να βάζουν φρένο στη διαδικτυακή τους εξάπλωση.

🔵Maxi operazione di polizia in tutta Italia contro la criminalità giovanile. 539 arresti, tra questi 47 minorenni. Quasi mille profili social inneggianti all’odio, alla violenza fisica, anche contro la polizia, nonché all’uso di armi. Sequestrati 703 chili di stupefacenti. pic.twitter.com/xyKp6oomfw — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 20, 2026