Σε… ντέρμπι εξελίχτηκε η νεότερη ψηφοφορία στην ιταλική βουλή, όπου για μία μόλις ψήφο (188 κατά, έναντι 187 υπέρ) απορρίφθηκε η τροπολογία του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι. Η πρόταση, η οποία είχε κατατεθεί στο πλαίσιο της συζήτησης για τον νέο εκλογικό νόμο της συντηρητικής συμμαχίας, προέβλεπε το δικαίωμα των πολιτών να σημειώνουν έως και τρεις σταυρούς προτίμησης στα ψηφοδέλτια.

Η καταψήφιση οφείλεται σε εσωτερικές διαρροές, καθώς υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 30 κυβερνητικοί βουλευτές γύρισαν την πλάτη στην πρόταση της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Καθιστική διαμαρτυρία και αίτημα για παραίτηση

Η αντιπολίτευση αντέδρασε αστραπιαία, ζητώντας την άμεση παραίτηση της κυβέρνησης και την προσφυγή στις κάλπες. Στελέχη από όλο το προοδευτικό φάσμα (το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, τα Πέντε Αστέρια, την Ιταλική Αριστερά και Οικολόγους, καθώς και τη Ζωντανή Ιταλία) πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία έξω από το κοινοβούλιο, αξιώνοντας από τη Μελόνι να μεταβεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, για να υποβάλει την παραίτησή της.

«Έφτασε η στιγμή να πάτε σπίτι σας και να δοθεί στη χώρα μια κυβέρνηση η οποία να είναι σε θέση να λύσει τα προβλήματα των Ιταλών. Αποδεχτείτε την αποτυχία σας και γυρίστε σπίτι σας», δήλωσε η γραμματέας των «Δημοκρατικών», Ελι Σλάιν.

«Η Μελόνι θέλησε να πάει σε πολιτική αναμέτρηση, σας ζήτησε να αναλάβετε ο καθένας την ευθύνη σας. Το κάνατε και καταψηφίσατε την πρωθυπουργό σας. Τώρα πάμε σε εκλογές», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε.

Η απάντηση της Μελόνι

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της προσπάθειάς της, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης, αλλά και για τους «αντάρτες» του δικού της συνασπισμού:

«Η τροπολογία απορρίφθηκε με διαφορά μίας μόνο ψήφου, αλλά κάναμε καλά που το προσπαθήσαμε. Επιχειρήσαμε να επανεισάγουμε τους σταυρούς προτίμησης, έπειτα από πάνω από 30 χρόνια ψηφοδελτίων, στα οποία μπορείς να επιλέξεις μόνον το κόμμα. Ζητήσαμε η σημερινή ψηφοφορία να είναι φανερή, ώστε ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη της ψήφου του, αλλά η αντιπολίτευση θέλησε να είναι μυστική. Από την κυβερνητική πλειοψηφία έλειψαν αρκετές ψήφοι και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται πολιτική εμβάθυνση. Υ.Γ. η σκηνή της αντιπολίτευσης η οποία πανηγυρίζει σαν να κέρδισε Μουντιάλ, επειδή στέρησε από τους πολίτες τη δυνατότητα να διαλέγουν τους εκπροσώπους τους στο κοινοβούλιο, τα λέει όλα».

Πρόωρες κάλπες το φθινόπωρο;

Αν και η τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία ολοκληρώνεται κανονικά τον Οκτώβριο του 2027, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό το ισχυρό πλήγμα για τη συμμαχία των «Αδελφών της Ιταλίας», της «Φόρτσα Ιτάλια» και της «Λέγκας» ενδέχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης, φέρνοντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.