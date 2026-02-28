Σε ανακοίνωσή της η Ιταλική Κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι «ανανεώνει την εγγύτητά της προς τον άμαχο πληθυσμό του Ιράν ο οποίος συνεχίζει να ζητά με θάρρος τον σεβασμό των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η κυβέρνηση της Ρώμης θα έρθει σε επαφή με τους κύριους συμμάχους της περιοχής, ήδη από τις επόμενες ώρες, με στόχο την στήριξη κάθε πρωτοβουλίας που μπορεί να οδηγήσει στην μείωση της έντασης.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, τον Υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, με τους οποίους συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις.

Η Ιταλική Κυβέρνηση, τέλος, καλεί όλους τους Ιταλούς που ζουν στο Ιράν να ακολουθήσουν προσεκτικά τις υποδείξεις της Πρεσβείας τους.